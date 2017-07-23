Фото: twitter.com
Голливудский актер Николас Кейдж прибыл в Казахстан, где примерил национальный костюм — чапан. Об этом пишет Sputnik.
Уточняется, что Кейдж стал гостем международного кинофестиваля "Евразия" наряду с актерами Джоном Малковичем, Эдриеном Броуди, актрисой Бай Лин, продюсером Марко Мюллером и режиссером Сулейманом Сиссе. Фестиваль проходит с субботы, 22 июля, по 28 июля в Астане.
В Twitter появился снимок Кейджа в чапане. Издание пишет, что актер переоделся в него в лифте. На снимке рядом с ним стоит народная артистка республики Казахстан Айман Мусаходжаева.
По данным издания TJ, Кейджу подарили курт — соленый твердый сыр, а также диск с казахстанским фильмом "Алмазный меч".
Комментарии
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