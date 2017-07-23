Фото: vk.com/barneos22
Авария с участием Nissan и УАЗ произошла в Барнауле в воскресенье, 23 июля. Запись об этом появилась в паблике Barnaul 22 во "ВКонтакте" около 17:00.
Уточняется, что автомобили столкнулись на пересечении улиц Северо-Западная и Гущина.
Очевидцы сообщили, что в Nissan находились пьяные люди, автомобиль не вошел в поворот и врезался в припаркованную отечественную машину.
В результате столкновения УАЗ упал на бок. Жертв в аварии нет, однако в комментариях пользователи сообщили, что двух мужчин в состоянии алкогольного опьянения увезли на скорой.
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