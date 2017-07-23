Фото: 1tv.ru
В базу данных украинского сайта "Миротворец" попали актеры Малого театра Ирина Муравьева, лауреат государственной премии СССР за фильм "Москва слезам не верит", и Борис Клюев, звезда сериала "Воронины". Об этом сообщает "Российская газета".
Согласно данным ресурса, в минувшем году Муравьева и Клюев в составе театра участвовали в гастролях в Крыму, тем самым они "нарушили украинскую границу". Также они поддержали присоединение полуострова к России, подчеркнули на сайте.
Кроме этих актеров в список попали Александр Вершинин, Людмила Полякова, Василий Бочкарев и Людмила Титова. Теперь им всем запрещено въезжать на Украину.
Газета уточняет, что на сайте собираются данные о людях, которых Киев по разным причинам считает врагами. "Миротворец" ведет свою работу с августа 2014 года. Сейчас в списке находится около тысячи россиян и граждан иных стран.
Напомним, ранее в базу данных ресурса включили экс-участницу "Дома-2" Ольгу Бузову. Причем в случае с ней ресурс руководствовался лишь снимками телеведущей в Instagram на фоне достопримечательностей Крыма.
Комментарии