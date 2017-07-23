Фото: dailymail.co.uk
Британские подводники нашли ящик с золотом на 100 миллионов фунтов стерлингов во время обследования немецкого грузового судна, которое затонуло у берегов Исландии в годы Второй мировой войны. Об этом пишет Znak со ссылкой на Daily Mail.
По данным издания, остатки судна изучала компания Advanced Marine Services. Корабль под названием SS Minden затонул в самом начале Второй мировой войны — 24 сентября 1939 года. В тот день корабль плыл примерно в 120 милях от берегов Исландии, однако его обнаружили британские ВМС. Об этом сразу сообщили Адольфу Гитлеру, который приказал затопить судно, чтобы его груз не достался врагу.
Специалисты отмечают, что на борту находилось четыре тонны золота, которые, предположительно, были изъяты после хранения из банков Южной Америки: корабль плыл к берегам Третьего Рейха из Бразилии. Исследователи полагают, что деньги должны были пойти на финансирование начавшихся военных действий.
В данный момент британское и исландское правительства начинают переговоры о том, как поднять драгоценный груз со дна.
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