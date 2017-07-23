Фото: facebook.com
Украинского журналиста и блогера Юрия Романенко выгнали с передачи "Прямым текстом" на канале ZIK за то, что он отказался говорить на государственном языке. Об этом сообщает "Лента.ру".
Издание пишет, что журналист начал отвечать на вопрос ведущего Остапа Дроздова на русском языке, после чего тот прервал речь Романенко и попросил вести беседу на украинском. Блогер заявил, что не хочет этого делать, тогда Дроздов попросил его положить микрофон и покинуть студию.
Отмечается, что до этого вся дискуссия шла на украинском языке.
Видео инцидента опубликовал у себя в Facebook активист Егор Гуськов.
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