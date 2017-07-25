Случается, что с улиц исчезают канализационные люки, на дачах крадут алюминиевую посуду, срезают трубы, линии электропередачи. И это уже никого не удивляет, ведь сбор металлолома для многих давно стал способом заработка.
Но в этом "бизнесе" ошибки стоят дорого — сборщики цветных и черных металлов зачастую рискуют попасть в тюрьму. Тем не менее их это не сдерживает. В Алтайском крае за шесть месяцев 2017 года было совершено 197 таких преступлений, 126 из них удалось раскрыть. Большая часть этого металла приходится на трансформаторы и электрические кабели, которые снимают с опор и уносят буквально километрами. Естественно, добывают такой лом только воровством и делают это обычно организованные группы.
Одна из них орудовала до недавнего времени в Славгороде, Кулундинском и Ключевском районах. В состав группы входили четыре человека, и специализировались они на краже проводов линий электропередачи. Это были подготовленные ребята, которые с электричеством "на ты". Им не составило труда переключить подачу электроэнергии, которая идет в населенный пункт, на резервную линию. Поэтому оборудование даже не зафиксировало факт обрыва. Кража нескольких километров проводов была обнаружена уже во время ревизии.
Еще одна "компания" из трех человек орудовала в алейской зоне. На их счету более 10 фактов краж проводов ЛЭП. Чтобы запутать следы преступления, злоумышленники сбывали добытый незаконным путем металл в Рубцовске.
Нередки в Алтайском крае случаи, когда совершаются кражи оборудования, станков со старых предприятий. Одну такую группу удалось задержать сотрудникам полиции в 2017 году. За цветметом они отправлялись по бывшим заводам Алтайского края, организатор курировал их деятельность из Барнаула.
"Провода ЛЭП, канализационные, тепловые люки, печные изделия находятся в списке запрещенных к сдаче в чермет наименований. Также не должны принимать* на заготовительных пунктах детали сельскохозяйственной, авиационной и железнодорожной техники, ритуальные принадлежности", — пояснил порталу Amic.ru замначальника отдела по раскрытию преступлений против собственности управления уголовного розыска ГУ МВД России по Алтайскому краю Константин Шарапов.
При попытке сдать запрещенные объекты в пункт приема металла сотрудники приемника обязаны потребовать документы, подтверждающие законное владение объектом. При отсутствии документа сотрудники должны вызвать полицию и отказать в приеме. Если полиция выявит факт приема запрещенного металла, базу чермета могут лишить лицензии. Тех, кто принес его, ждет наказание по 158-й статье Уголовного кодекса РФ "Кража".
Если группы специализируются на имуществе организаций, компаний и заводов, то воры-одиночки предпочитают проводить "ревизию" в дачных домиках. Их добычей становится кухонная посуда, садовый инвентарь, антенны, алюминиевые ванны и бочки. Не гнушаются некоторые наведаться даже на кладбище за металлическими оградками и крестами.
Также злоумышленники крадут печное оборудование, обычно из заброшенных домов. Но бывают и "исключения". Не так давно компания вынесла печку из бани с жилого участка своих друзей. Просто хозяева и их гости выпили все имевшееся спиртное, а так хотелось "продолжения банкета". Смекалистые друзья умудрились без ведома владельцев вынести из бани печь, сдать ее на металлолом и на вырученные деньги купить алкоголь. Пропажу имущества люди обнаружили только спустя несколько дней, когда решили затопить баню.
Для того чтобы не попасть в неприятную историю и не подсчитывать ущерб от визита воров, в полиции рекомендуют:
- организациям – установить систему видеонаблюдения, сигнализацию либо заключить договор с частным охранным предприятием;
- частным лицам – ограничить доступ на свой участок посторонних лиц;
- на дачах будет не лишним установить решетки на окнах. Консервируя домик на зиму, рекомендуется увезти изделия из черных и цветных металлов, ценные вещи.
Если вы стали свидетелями преступления или вам показалось подозрительным поведение каких-либо граждан, запишите номера автомашин, на которых они передвигаются, и незамедлительно сообщите об этом в отдел полиции лично или позвоните по телефонам "02", "112", "128".
*С полным перечнем изделий из цветных и черных металлов, не подлежащих приему от граждан, можно ознакомиться в постановлении "О внесении изменений в постановление администрации Алтайского края от 06.10.2005 № 618".
Комментарии
вот чиновники не снимают провода со столбов. Вывод: если бы все получали как чиновники, провода висели бы на месте. Правда, взяткиоткаты чинуши тогда брали бы не миллионами, а миллиардами. Эти стервятники обгладают всех.
На самом деле проблема решается очень просто, нужно впаивать реальные сроки, "сделавшимсебясамим" которые скупают краденное, они @....ть не видят ЧТО им несут?!!!! Спрос рождает предложение, не так ли. И чиновники здесь ни причем, вопрос к законодателям, да и к гражданам,кто то же реально видел, что к примеру канализационные люки в машину грузят или провода с действующей ЛЭП снимают почему в полицию не позвонят никогда. Ах да, священный принцип моя хата с краю, и так во всем, потому-то живем в дерьме и это похоже навсегда, увы.