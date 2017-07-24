Фото: vk.com/barneos22
Автомобиль врезался в жилой дом в селе Шипуново накануне, 23 июля, сообщили очевидцы в паблике Barnaul 22.
"В Шипуново автомобиль влетел в дом, снеся ограду и сарай из шлакоблоков", — отмечает автор заметки.
На фото с места событий видно, что машина в буквальном смысле слова повисла на окне. Для того чтобы снять автомобиль, понадобился эвакуатор.
В краевой ГИБДД порталу Amic.ru сообщили, что данное ДТП не было зарегистрировано.
Комментарии
это как он так умудрился? или она?
Дураков с каждым днём все больше.
Странно это, очень странно - эвакуатор снимал автомобиль, а ДТП осталось не зарегистрировано! Выходит, горе-водитель отстегнул хозяевам дома многократно превышающую сумму за разрушенные забор, сарай и пр., что хозяева остались довольны.
24.07.2017 09:44 - ПДД на территории частного домовладения не действуют, если хозяин не заявил, то и нет ДТП. А если к тому же это собственный забор и сарай......сам на себя заяву накатал бы, не смешно?
на последней фото там машина дпс стоит