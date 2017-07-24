В некоторых северных районах Алтайского края во второй декаде июля выпало осадков в четыре раза больше месячной нормы. Об этом сообщили в алтайском краевом ЦГМС. Также вторая декада июля в крае оказалась холоднее нормы на два-три (в зависимости от района края) градуса. Средняя температура воздуха в крае составила +17... +20 градусов.
В среднем сумма выпавших осадков превысила декадную норму в регионе в полтора, три, а в некоторых северных районах даже в четыре раза.
Между тем синоптики прогнозируют, что на предстоящей рабочей неделе дождливая погода сохранится. При этом станет значительно теплее: воздух погреется до +35 градусов.
Комментарии
Тяжолое Дугину ливневое хозяйство от СССРа досталось- не умели раньше строить,вот и лывы.