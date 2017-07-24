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Количество осадков в некоторых районах Алтая превысило норму в четыре раза

, ИА "Амител"
Вторая декада в Алтайском крае оказалась холоднее нормы

В некоторых северных районах Алтайского края во второй декаде июля выпало осадков в четыре раза больше месячной нормы. Об этом сообщили в алтайском краевом ЦГМС. Также вторая декада июля в крае оказалась холоднее нормы на два-три (в зависимости от района края) градуса. Средняя температура воздуха в крае составила +17... +20 градусов.

В среднем сумма выпавших осадков превысила декадную норму в регионе в полтора, три, а в некоторых северных районах даже в четыре раза.

Между тем синоптики прогнозируют, что на предстоящей рабочей неделе дождливая погода сохранится. При этом станет значительно теплее: воздух погреется до +35 градусов.

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Комментарии

24.07.2017 09:22
- гость -

Тяжолое Дугину ливневое хозяйство от СССРа досталось- не умели раньше строить,вот и лывы.

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