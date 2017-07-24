Фото: ok.ru
Первый советский легальный миллионер Артем Тарасов умер от пневмонии, сообщает "Российская газета" со ссылкой на источники, знакомые с предпринимателем.
По данным издания, Тарасов пытался вылечиться самостоятельно, но это ему не удалось.
Умершего предпринимателя обнаружил его друг, который принес ему лекарство.
Как сообщал портал Amic.ru, о смерти Артема Тарасова, которому было 67 лет, стало известно накануне вечером.
Комментарии
Халатность или неверие в медецину (самолечение)?
Не, ну скорее всего в поликлинике его послали или сам не захотел через эти очереди и хамство и дилетантизм медиков проходить...