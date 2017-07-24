Фото: vk.com/biysk_all
Здание, построенное в XIX веке, горело в Бийске накануне ранним утром на улице Льва Толстого.
О пожаре в строении, где в свое время находился народный университет, а затем госпиталь, сообщили очевидцы в паблике "Типичный Бийск".
Согласно информации ГУ МЧС по Алтайскому краю, данные о возгорании поступили 23 июля в 04:13. Ликвидировать пожар удалось в 04:31.
"На оперативное событие реагировали силы и средства РСЧС в количестве 21 человека и 7 единиц техники, том числе от МЧС России привлекались 18 человек личного состава и 6 единиц техники", — резюмируют в экстренном ведомстве.
Комментарии
Здание давно пустовало, хотя охрана вроде была, могли и специально сжечь, что бы стоимость уменьшить......
Если здание, построенное в XIX веке,горело,значит это кому-нибудь нужно...