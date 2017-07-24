Старая версия сайта

Мобильная версия

Реклама на сайте

Выборы 2017

Онищенко предлагает подумать о запрете спиннеров в России. Как вы относитесь к этой идее?

Обеими руками "за". Дети в России должны играть только отечественными игрушками и не засорять мозги зарубежной чепухой

Считаю, что спиннер – действительно очень вредная игрушка и ее обязательно надо запретить

Мне кажется, что пора уже подумать об идее "запретить Онищенко"

Раздражает эта тема "про спиннеры". Хватит ее уже мусолить. Сделали слона из ничего

Глупость полная. Ничего плохого в этой игрушке нет. Наоборот, вижу в ней много полезного

Зачем запрещать? Игрушка как игрушка. Подобных были сотни. Ни пользы, ни вреда в ней не вижу