22 июля в селе Сростки завершился фестиваль "Шукшинские дни на Алтае".
"Восторг!", "Так зарядился этой поездкой", "Больше начинаю понимать, за что Василий Макарович любил свою малую родину" - восторгаются гости мероприятия и делятся яркими фотографиями в социальных сетях.
Шукшинский кинофестиваль, 2017 Премьерные показы фильма "То, что во мне": 19 июля — Барнаул, пл. Победы 1, кинотеатр "Мир", 18:30 20 июля — Бийск, кинотеатр "Воскресенье", 18:20 21 июля — Белокуриха, киноконцертный зал санатория "Белокуриха", 19:00 22 июля — Сростки, гора Пикет, 20:00 #ГарикСукачев #Гарик #ТоЧтоВоМне #ШукшинскийКинофестиваль #Алтай #ШУКШИН #Барнаул #Сростки #Новосибирск #Белокуриха
Моя дорогая Группа!!! Мы получили диплом 👑👑👑 🥇 #шукшинскийкинофестиваль за ДЕБЮТный #фильмптица УРА!!!😎😉😁😁себяшка на сцене с Мережко 😁 #птицафильм #шукшинскиеднинаалтае #сростки #горапикет #пикет #ксениябаскакова #мережко #виктормережко #ленфильм #всехорошо #FF #instafollow, #l4l #followback #instagood, #tbt #photooftheday #cinema #film 😎🎥❤️👻 #алтай
Над Чуйским трактом, на Пикете, Под шум, летящих вдаль, машин, Встречая Солнце на рассвете, Сидит, задумавшись, Шукшин. Здесь всё его, под небом Сросток, С тех пор, как был ещё подросток: Катунь, дом матери, трава. И он, донельзя в край влюблённый, Писал, в рассказах оживлённо, Понятные для всех слова. · · · #лето#солнце#сростки#шукшин#алтай#путешествие#фото#summer#altay#photo#photographer#travel
Барнаул провожает.) Спасибо организаторам Фестиваля. Большое русское событие Всероссийский Шукшинский Кинофестиваль в Алтайском Крае!❤️✅👍 Barnaul goodbye! On the way to Moscow. #шукшин #фестиваль #sergeygorobchenko #актер #actor #горобченко #невзороваполина #москва #питер #россия #instagood #photooftheday #nyc #la #сергейгоробченко #гор #gor #domgorobchenkocom
Комментарии
только вчера расшифровку мультика I, Pet Goat II посмотрел, а сейчас чуть со стула не упал
Зуб даю - 95% сфотографированных ни одного рассказа Шукшина не прочитали.