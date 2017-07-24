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Фильм Сукачева и поющий Карлин: как закрывали Шукшинский кинофестиваль

, ИА "Амител"
На этих выходных Сростки стали культурной столицей Сибири

Фото: правительство Алтайского края

Традиционный для Алтайского края Шукшинский кинофестиваль уже в 19-й раз закрыли в субботу, 22 июля, в селе Сростки. На горе Пикет собралось несколько тысяч зрителей, которые наблюдали, как президент жюри этого года Виктор Мережко распределил призы основного конкурса. Дальше хорошее настроение поддержал концерт Льва Шапиро, а вечером под открытым небом состоялась премьера документальной ленты Гарика Сукачева "То, что во мне", рассказывающей об истории знаменитого Чуйского тракта.

Встреча. Литература и песни

Днем гостей "Шукшинских дней на Алтае" развлекали народные музыкальные коллективы, а мастера-ремесленники учили детей лепить свистульки и шить тряпичных кукол. В это время в Мемориальной библиотеке Василия Шукшина проходила встреча с литературными гостями фестиваля. Люди задавали вопросы и беседовали с главным редактором журнала "Роман-газета" Юрием Козловым, писателем Евгением Водолазкиным, поэтом и прозаиком, лауреатом губернаторской премии Роберта Рождественского Александром Керданом.

"Друзья, у Алтайского края великая литература. А благодаря Василию Макаровичу великое и кино. Шукшин объединил литературу и кино и заложил единицу нового искусства", — обратился к жителям Сросток Юрий Козлов.

В это время на родину нашего знаменитого земляка стали прибывать известные гости: президент жюри Виктор Мережко, актер театра и кино Иван Кокорин, режиссер Ксения Баскакова. При этом, к сожалению для тех, кто традиционно приезжает в Сростки, чтобы посмотреть на актеров, многие из них уже покинули Алтайский край непосредственно перед церемонией закрытия.

Звезд кино в этом году на улице Правда Шукшина лично встречал губернатор Алтайского края Александр Карлин. Глава региона исполнил одну из песен вместе с народным музыкальным коллективом, а потом проводил гостей в музей, где они вместе познакомились с фотовыставкой Александра Волобуева "Кислород Пикета. Сростки — навсегда".

Итоги кинофестиваля

В 16.00 на горе Пикет началось подведение итогов 19-го Шукшинского кинофестиваля. Концертная программа началась с выступлений танцевальных коллективов и речи губернатора Александра Карлина.

"Убеждён в том, что сегодня, уважаемые гости, земляки, вы получите много дополнительной пищи для ума, для сердца, для души. И та огромная работа, которая проходит в каждом из нас всю жизнь, начиная с первого шага, будет подпитана этим уникальным материалом, который мы называем шукшинское творчество, шукшинская душа", — сказал глава региона.

Актёр Иван Кокорин прочитал стихи и письмо мамы Василия Макаровича к сыну.

"Я настолько потрясён этим местом, этим воздухом. Вас так много, вы пришли, для вас это важно. Я потрясён горами, этой землей! Я буду целый год вспоминать, что меня судьба привела к вам, она напитала меня, дала мне силу для творчества. Честно скажу — я такой сейчас счастливый", — произнес со сцены артист, сорвавший аплодисменты зрителей.

В этом году программа форума была разделена на две секции: короткометражное и полнометражное кино. В основном конкурсе, к слову, было 9 картин, а президент жюри Виктор Мережко удивил довольно необычным распределением основных наград. Вряд ли кто-то до начала фестиваля предполагал, что главный приз — Колыванскую вазу — получит Александр Галибин за картину "Золотая рыбка".

Призы фильму-победителю вручали губернатор Александр Карлин и Виктор Мережко, который отметил, что уже позвонил Александру Галибину и поздравил его с победой на фестивале.

Диплом "За лучшую мужскую роль" получил актер Владимир Ильин за работу в фильме "Время первых", Полина Гухман взяла диплом "За лучшую женскую роль" в ленте "Иван". Диплом "За лучшую операторскую работу" присужден Сержу Отрепьеву за работу над картиной "После тебя". Награда за лучший дебют была вручена Ксении Баскаковой за драму "Птица". Молодая девушка, вышедшая на сцену за призом, сделала селфи с Виктором Мережко, а также поблагодарила Гарика Сукачева, сидевшего на трибунах, за то, что согласился сыграть в ее картине небольшую роль.

Приза губернатора Алтайского края "За самое душевное и совестливое кино" удостоился фильм "Иван" режиссера Алены Давыдовой — ученицы Аллы Суриковой. Картина "Исповедь мизантропа" Татьяны Жуковой завоевала Гран-при в программе короткометражных фильмов. Режиссёр отметила, что мечтает снять в Алтайском крае полнометражную картину и приехала сюда, чтобы посмотреть натуру. Работа Николая Рыбникова "Окурок" получила специальный диплом жюри за зрительское кино.

На Пикет — до ночи

После вручения призов своими песнями зрителей радовал Лев Шапиро. Его концерт на горе Пикет продолжался около двух часов. В 20.00 зрителей ждало главное событие дня — премьера документального фильма "То, что во мне" Гарика Сукачева, который он снял специально для Первого канала.

"Мы отлично снимали здесь год назад. Здорово к нам все отнеслись: нас накормили, мы были как барсуки толстые. Вам отлично провести этот вечер. Мы работали честно, работали, не жалея сил, для того чтобы доставить каждому из вас в отдельности незабываемое удовольствие", — обратился к зрителям своей картины Гарик Сукачев.

Автор: Кирилл Аверин

Читайте также в сюжете: Шукшинские дни-2017

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Комментарии

24.07.2017 10:34
медведь-шатун

В Бийск даже ни кто не заехал - вот тебе и ворота Алтая, .....

0  0
24.07.2017 10:52
Борис Георгие

Алтайский край всегда будет славиться Шукшинскими фестивалями. Нам несказанно повезло,что Василий Шукшин родился у нас на Алтае. Надеюсь,что с каждым годом фестиваль будет становиться всё лучше и лучше.

0  0
24.07.2017 10:56
Гном Гномыч

Губернатор молодец,что исполнил одну из песен вместе с народным музыкальным коллективом. Сразу после этого он даже роднее стал) В следующем году поедем обязательно снова на фестиваль!

0  0
24.07.2017 10:59
- гость -

24.07.2017 10:52
Борис Георгие
Да ты сладенький какой. С каждым годом попсовее и попсовее.

0  0
24.07.2017 11:02
Матвей

Такие фестивали плодотворно влияют на имидж края именно как курорта тем более, фестивали на которых губернатор поёт так вообще редкость!)

0  0
24.07.2017 11:02
- гость -

это не Мережко, это Дарт Вейдер

0  0
24.07.2017 11:20
Дядя Изя

Ну...собственно...наверное...да...В целом фестиваль был хороший, одним словом. понравилось выступление губернатора хорошо спел, но вот если сыграл на скрипке что-нибудь из произведений Вивальди то тогда было бы отлично!

0  0
24.07.2017 11:22
Дядя Изя

Ну...собственно...наверное...да...В целом фестиваль был хороший, одним словом. понравилось выступление губернатора хорошо спел, но вот если сыграл на скрипке что-нибудь из произведений Вивальди то тогда было бы отлично!

0  0
24.07.2017 11:23
Данна

Многое можно получить на фестивале для ума,для сердца,для души. Хотелось бы в следующем году увидеть ещё больше гостей.

0  0
24.07.2017 11:28
Лев Владимиро

Всегда посещаем с семьей фестиваль в Сротках. В этом Году просто были поражены выступлением губернатора!

0  0
24.07.2017 11:29
- гость -

24.07.2017 11:02
Матвей
Был уже поющий губернатор.

0  0
24.07.2017 11:32
Тибул

Каждый год одно и тоже видим на фестивале песни, пляски, приезжие артисты наполненные пафосом. В этом году хоть как то разбавили программу творческим выступлением Карлина.

0  0
24.07.2017 11:37
Витёк

Наши чиновники не знают как уже прогнутся, чтобы остаться на посту, но увидеть поющего губернатора на фестивале было прикольно

0  0
24.07.2017 11:38
- гость -


24.07.2017 11:37
Витёк


Напиши свою должность, прогнутый.

0  0
24.07.2017 11:45
Марго

Мне показалось очень милым выступление нашего губернатора. По чаще бы выходил на народные гулянья с песнями, было бы супер. Надеюсь увидеть его на сцене с песней еще раз

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