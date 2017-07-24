Фото: правительство Алтайского края

Традиционный для Алтайского края Шукшинский кинофестиваль уже в 19-й раз закрыли в субботу, 22 июля, в селе Сростки. На горе Пикет собралось несколько тысяч зрителей, которые наблюдали, как президент жюри этого года Виктор Мережко распределил призы основного конкурса. Дальше хорошее настроение поддержал концерт Льва Шапиро, а вечером под открытым небом состоялась премьера документальной ленты Гарика Сукачева "То, что во мне", рассказывающей об истории знаменитого Чуйского тракта.

Встреча. Литература и песни

Днем гостей "Шукшинских дней на Алтае" развлекали народные музыкальные коллективы, а мастера-ремесленники учили детей лепить свистульки и шить тряпичных кукол. В это время в Мемориальной библиотеке Василия Шукшина проходила встреча с литературными гостями фестиваля. Люди задавали вопросы и беседовали с главным редактором журнала "Роман-газета" Юрием Козловым, писателем Евгением Водолазкиным, поэтом и прозаиком, лауреатом губернаторской премии Роберта Рождественского Александром Керданом.

"Друзья, у Алтайского края великая литература. А благодаря Василию Макаровичу великое и кино. Шукшин объединил литературу и кино и заложил единицу нового искусства", — обратился к жителям Сросток Юрий Козлов.

В это время на родину нашего знаменитого земляка стали прибывать известные гости: президент жюри Виктор Мережко, актер театра и кино Иван Кокорин, режиссер Ксения Баскакова. При этом, к сожалению для тех, кто традиционно приезжает в Сростки, чтобы посмотреть на актеров, многие из них уже покинули Алтайский край непосредственно перед церемонией закрытия.

Звезд кино в этом году на улице Правда Шукшина лично встречал губернатор Алтайского края Александр Карлин. Глава региона исполнил одну из песен вместе с народным музыкальным коллективом, а потом проводил гостей в музей, где они вместе познакомились с фотовыставкой Александра Волобуева "Кислород Пикета. Сростки — навсегда".

Итоги кинофестиваля

В 16.00 на горе Пикет началось подведение итогов 19-го Шукшинского кинофестиваля. Концертная программа началась с выступлений танцевальных коллективов и речи губернатора Александра Карлина.

"Убеждён в том, что сегодня, уважаемые гости, земляки, вы получите много дополнительной пищи для ума, для сердца, для души. И та огромная работа, которая проходит в каждом из нас всю жизнь, начиная с первого шага, будет подпитана этим уникальным материалом, который мы называем шукшинское творчество, шукшинская душа", — сказал глава региона.

Актёр Иван Кокорин прочитал стихи и письмо мамы Василия Макаровича к сыну.

"Я настолько потрясён этим местом, этим воздухом. Вас так много, вы пришли, для вас это важно. Я потрясён горами, этой землей! Я буду целый год вспоминать, что меня судьба привела к вам, она напитала меня, дала мне силу для творчества. Честно скажу — я такой сейчас счастливый", — произнес со сцены артист, сорвавший аплодисменты зрителей.

В этом году программа форума была разделена на две секции: короткометражное и полнометражное кино. В основном конкурсе, к слову, было 9 картин, а президент жюри Виктор Мережко удивил довольно необычным распределением основных наград. Вряд ли кто-то до начала фестиваля предполагал, что главный приз — Колыванскую вазу — получит Александр Галибин за картину "Золотая рыбка".

Призы фильму-победителю вручали губернатор Александр Карлин и Виктор Мережко, который отметил, что уже позвонил Александру Галибину и поздравил его с победой на фестивале.

Диплом "За лучшую мужскую роль" получил актер Владимир Ильин за работу в фильме "Время первых", Полина Гухман взяла диплом "За лучшую женскую роль" в ленте "Иван". Диплом "За лучшую операторскую работу" присужден Сержу Отрепьеву за работу над картиной "После тебя". Награда за лучший дебют была вручена Ксении Баскаковой за драму "Птица". Молодая девушка, вышедшая на сцену за призом, сделала селфи с Виктором Мережко, а также поблагодарила Гарика Сукачева, сидевшего на трибунах, за то, что согласился сыграть в ее картине небольшую роль.

Приза губернатора Алтайского края "За самое душевное и совестливое кино" удостоился фильм "Иван" режиссера Алены Давыдовой — ученицы Аллы Суриковой. Картина "Исповедь мизантропа" Татьяны Жуковой завоевала Гран-при в программе короткометражных фильмов. Режиссёр отметила, что мечтает снять в Алтайском крае полнометражную картину и приехала сюда, чтобы посмотреть натуру. Работа Николая Рыбникова "Окурок" получила специальный диплом жюри за зрительское кино.

На Пикет — до ночи

После вручения призов своими песнями зрителей радовал Лев Шапиро. Его концерт на горе Пикет продолжался около двух часов. В 20.00 зрителей ждало главное событие дня — премьера документального фильма "То, что во мне" Гарика Сукачева, который он снял специально для Первого канала.

"Мы отлично снимали здесь год назад. Здорово к нам все отнеслись: нас накормили, мы были как барсуки толстые. Вам отлично провести этот вечер. Мы работали честно, работали, не жалея сил, для того чтобы доставить каждому из вас в отдельности незабываемое удовольствие", — обратился к зрителям своей картины Гарик Сукачев.

Автор: Кирилл Аверин