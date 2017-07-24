Фото: ok.ru
Городами-лидерами по распространению ВИЧ и СПИД в России оказались сразу три сибирских административных центра — Кемерово, Новосибирск и Иркутск, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Вы знаете, что Кемерово у нас в лидерах в стране по этой опасности? Новосибирск, Иркутск, Екатеринбург, к сожалению, это точки, которые сегодня на нашей карте горят", — отметила руководитель федерального ведомства, выступая на молодежном образовательном форуме "Территория смыслов на Клязьме" во Владимирской области.
Попова подчеркнула, профилактика распространения ВИЧ среди молодежи требует комплексного информирования о защите от различных инфекций и не может ограничиться отдельными уроками полового воспитания.
"Надо заниматься гигиеническим воспитанием, нужно рассказывать людям, как не заболеть любыми инфекциями. У каждой инфекции есть свой способ передачи", — цитирует Анну Попову РИА Новости.
Комментарии
так вроде Ебург был