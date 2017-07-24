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В Советском районе Алтайского края полиция задержала велосипедиста с пакетом дикорастущей конопли, сообщили в ГУ МВД по региону.
В ведомстве отмечают, что экипаж ГИБДД, патрулируя улицы одного из сел, обратил внимание на мужчину, ехавшего на велосипеде. Увидев полицейских, он быстро спрятал имеющийся у него пакет под одежду.
Правоохранители поинтересовались у него, почему он так быстро спрятал пакет и что в нем находится. В итоге тот признался, что в пакете находится дикорастущая конопля, только что собранная им на окраине села. При себе у задержанного было более 100 граммов марихуаны.
По данному факту возбуждено уголовное дело о незаконном хранении наркотических средств в крупном размере. Теперь мужчине грозит лишение свободы на срок от трех до десяти лет.
Комментарии
Ого. Поймали наркокурьера. Травы нарубил и на реализацию вёз. Хорошо что поймали, а то бы наводнил рынок.
Молодцы! Опять взяли крупного дилера. Орденом наградить бы неплохо.
что В ПАКЕТЕ НАХОДИТСЯ ДИКОРАСТУЩАЯ КОНОПЛЯ, ТОЛЬКО ЧТО СОБРАННАЯ им на окраине села. При себе у задержанного было БОЛЕЕ 100 ГРАММОВ МАРИХУАНЫ.
чё-то дюже быстро сырая конопля превратилась в марихуану
-А давай-ка ,Сёма,посмотрим что у него в бардачке.
-Давай,Коля.Глянь,тут 100 грамм коричнего вещества в пакетике.
-А что у него за пазухой,Сёма?
А за пазухой у него,Коля.пакет побольше.