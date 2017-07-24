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Штормовое предупреждение передали в Алтайском крае из-за аномальной жары, которая, как ожидается, продержится в регионе до конца рабочей недели.
"В Алтайском крае в период с 24 по 28 июля в южных районах ожидается аномально жаркая погода: максимальная температура воздуха +29 …+34 градуса", — сообщили в региональном Гидрометцентре.
В ГУ МЧС по региону, в свою очередь, предупреждают, что такая погода может способствовать возникновению пожаров. Эта информация доводится до местных властей, профильных ведомств, служб и организаций.
Спасатели также обращаются к населению, призывая жителей края быть предельно внимательными при обращении с огнем и принимать необходимые меры, чтобы избежать стресса, который испытывает организм человека в условиях сильной жары.
Также отметим, что синоптики прогнозируют на этой неделе не только очень высокие температуры воздуха, но и интенсивные дожди с грозами и градом.
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