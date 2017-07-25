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Чем удивят организаторы автофестиваля Parkking 2017?

, ИА "Амител"
Фестиваль пройдет 29 июля в парке "Арлекино"

Ежегодный автофестиваль PARKKING 2017 пройдет 29 июля в Барнауле. По сложившейся традиции он соберёт десятки автоклубов и сотни ярких и интересных автомобилей со всей Сибири. Фестиваль проходит шестой год подряд и будет разделён на две части – дневную и ночную.

Дневная часть начнётся в 12:00 в парке "Арлекино" по адресу: ул. Георгия Исакова, 149а. Вход для всех гостей свободный, без возрастных ограничений.

Каждый год организаторы стараются чем-то удивить, и этот год не стал исключением. Во время дневной части вся территория парка превратится в большую автовыставку, которая будет поделена на разные зоны:

  • тюнинг, автостайлинг, аэрография, внутренний тюнинг;
  • автозвук;
  • прокачанные внедорожники;
  • "дальнобои" (без прицепов);
  • лимузины;
  • ретрозона;
  • мотозона;
  • кабриолеты/спорткупе.

 

Пока гости будут рассматривать автомобили, участники фестиваля (автоклубы) презентуют свои визитные карточки, видео и творчески оформленные зоны, по итогам которых определят победителей.

Помимо большой выставки автомобилей, на фестивальной поляне в парке "Арлекино" компания "Мастер Шеф Дубаи" будет выпекать из пиццы громадный логотип фестиваля PARKKING. После официального открытия и презентации пиццей бесплатно накормят более тысячи гостей фестиваля. За реализацию такой сложной задачи взялся сам шеф-повар Алиев Эльнур и его лучшая команда (компания "Мастер Шеф Дубаи").

Компания "Makk. Автомагазин. Сервис" на дневной части автофестиваля познакомит гостей с уникальной продукцией компании MANN-FILTER

Среди гостей  будут разыграны сертификаты на бесплатное приобретение масляного фильтра MANN-FILTER, а также будет проведена бесплатная диагностика аккумуляторов в автомобилях, по итогам которой технический специалист компании выдаст заключение о его состоянии. Помимо розыгрышей, во время фестиваля будет проведена автовикторина, победителей которой ждут сертификаты на бесплатную диагностику машины по 55 параметрам.

Компания "Автоцентр Renault Алтай" презентует на дневной части фестиваля новый Renault KOLEOS. 

Renault KOLEOS – это премиальный полноприводный кроссовер, вобравший в себя лучшие решения современного дизайна и инновационное оборудование. Этот автомобиль подарит Вам новый уровень безопасности, комфорта и удовольствия от вождения в любых погодных и дорожных условиях. Внушительные пропорции, стремительные линии кузова и полностью светодиодная оптика Pure Vision отражают яркую харизматичную внешность нового Renault KOLEOS. Что же касается инновационного оборудования, то новый Renault KOLEOS обладает мультимедийной системой R-LINK 2, системой интеллектуальной помощи на дорогах, а также функциями, созданными специально для Вашего комфорта и безопасности. Откройте для себя новые горизонты вместе с новым Renault KOLEOS! Пройти тест-драйв новинки возможно в "Автоцентре Renault Алтай" по адресу: ул. Мамонтова, 25, телефон: 8 (3852) 222-000, www.rn22.ru.

Свою большую выставочную зону на фестивале представит также компания "Триал". Данный магазин – это не только контрактные запчасти для легковых автомобилей и сертифицированный автосервис, это и официальный дилер грузовых автомобилей и спецтехники известных мировых брендов: Iveco, Isuzu, Mitsubishi Fuso, Jac, TCM, а также магазин оригинальных запчастей для грузовых автомобилей.

На автофестивале PARKKING 29 июля в парке "Арлекино" компания "Триал" представит модели нового поколения: IVECO TRAKKER, IVECO STRALIS, ISUZU ELF. У гостей будет уникальная возможность познакомиться с грузовиками, сфотографироваться с ними и получить необходимую консультацию специалистов. Более подробную информацию об автомобилях Iveco, Isuzu, Mitsubishi Fuso, Jac, TCM вы можете получить у официального дилера по тел.: 8 (3852) 36-09-05.

Представители компании Totachi на  PARKKING в Барнауле представят большую бренд-зону, на которой все гости смогут ознакомиться с продукцией и получить ответы на свои вопросы.

В 1998 году группа японских инженеров-химиков основала Totachi Industrial Co., Ltd. Japan. Сегодня компания разрабатывает и производит моторные масла, спецжидкости, автомобильные фильтры и аккумуляторы для автомобильного транспорта и индустриального сегмента рынка. Во время фестиваля на главной сцене будут разыграны призы от компании Totachi и сразу вручены победителям.

Помимо многочисленных выставочных автомобильных зон, в парке "Арлекино" будет организована фитнес-зона, на которой пройдёт тренировка с профессиональными тренерами фитнес-сети К2 sport.

Все аттракционы парка будут работать в штатном режиме, поэтому можно привести своих детей на фестиваль и приобщить их к автомобильной культуре. 

Дневная часть закончится в 17:00. А уже в 22:00 на пляже "Водный мир" (Правобережный тракт, 39а) начнётся вторая часть фестиваля – крупнейший танцевальный "опен эйр" на Алтае, во время которого все гости увидят красочное световое шоу. Изюминкой ночи станет выступление приглашённых музыкантов: DaBoom Sound & проект Pushka, музыкальный проект Protector ID и спецгость Bass King (г. Санкт-Петербург).

Ночью на пляже "Водный мир" на построенной многоэтажной сцене выступят роботы-трансформеры. Финалом автомобильной вечеринки станет пиротехническое шоу от компании "ПИРОМАН" под руководством Евгения Кулешова.

Ограничение по возрасту: 18+. При себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность. Билеты в продаже через kassy.ru. Предпродажа — 300 руб., с 26 июля и на входе в день фестиваля — 500 руб.

Организаторы PARKKING 2017:

  • Интернет-сообщество Barnaul 22
  • Проект DaBoomSound
  • Проект Garage402

Информационная поддержка:

  • Телеканал "Катунь 24"
  • Радиостанция DFM 
  • Журнал "Автограф"

Подробная программа фестиваля на официальном сайте
Открыта горячая линия по всем вопросам: 8 (3852) 60-93-91
Билеты на ночную часть в kassy.ru или по тел: 72-00-00.

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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