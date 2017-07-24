Фото: strana.ru
Сотрудники Тигирекского заповедника, учёные намерены отправиться в экспедицию на вершину горы Разработной, чтобы заложить там специальную "капсулу времени" для потомков. Акция приурочена к юбилею первого официально зарегистрированного на Алтае восхождения, сообщает пресс-служба заповедника.
Её вскрытие планируется осуществить в 2067 году.
"С 27 по 29 июля 2017 года в честь 250-летия первого восхождения на Алтае, совершённого Эриком Лаксманом, и 100-летия заповедной системы России сотрудники и друзья Тигирекского заповедника поднимутся на гору Разработную для закладки капсулы с посланием потомкам. Капсула будет заложена на 50 лет", — говорится в сообщении.
Кроме того, в рамках мероприятия 26 июля на кордоне "Тигирек" состоится круглый стол: "Познавательный туризм в Тигирекском заповеднике: возможности и перспективы".
Комментарии
в честь 250-летия первого восхождения на Алтае, совершённого Эриком Лаксманом - ну так да, до него-то по горам в Алтае никто не лазил
А на 50 лет уже закладывали, у "дворца спорта", помните......
Главное в этой капсуле про Великого Путина написать, про Русский мир, про хохлов и про Сирию. Пусть через 50 лет люди со смеха лопнут.
Чтоб смогли прочесть через 50 лет - надо китайскими иероглифами дублировать
24.07.2017 12:39
11
Отрадно, что себе и своим детям ты отмерял менее 50 лет жизни.
Ну если взглянуть на потоки миграции, а также количество детей в славянских и неславянских семьях - прогноз печальный