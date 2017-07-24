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Приговор суда, вынесенный бывшему заместителю губернатора Алтайского края Юрию Денисову, в ближайшее время может быть обжалован.
Причем попытаться опротестовать весьма суровый вердикт экс-чиновнику могут с обеих сторон — и представители Денисова, и сторона государственного обвинения.
Впрочем, пока что конкретных мер, направленных на пересмотр судебного решения, еще не принято.
В прокуратуре Алтайского края порталу Amic.ru сообщили, что вынесенный по этому громкому делу приговор в настоящее время изучается и сроки для апелляции еще не вышли.
Может опротестовать решение первой инстанции и сторона Юрия Денисова, однако, как сообщили в Железнодорожном районном суде Барнаула, по состоянию на утро 24 июля жалобы на приговор пока не поступали.
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Напомним, 18 июля суд признал Юрия Денисова виновным в коррупционных преступлениях и приговорил его за получение взяток, сопряженных с вымогательством, к восьми годам и одному месяцу лишения свободы в колонии строгого режима.
Супруга экс-чиновника Татьяна Денисова за посредничество в преступной схеме была приговорена к пяти годам и одному месяцу условного срока.
Гособвинение просило суд назначить Денисову наказание в виде 10 лет колонии строгого режима, а Денисовой — 5,5 лет колонии общего режима.
Комментарии
Прокуратуре то что не нравится, впаяли на полную катушку, странно.....
Надо же, суровый! Да в самый раз!!!
Мне кажется тем, что вменяется Денисову, мог заниматься только очень наглый и бесстрашный человек. Или наглый и туповатый, из-за чего бесстрашный. Такие есть, но таков ли Денисов?
Или абсолютно уверенный в своей безнаказанности. Именно это делает человека наглым, бесстрашным и туповатым одновременно. Денисов еще мелкая сошка - даже у нас в крае есть те, кто брал поболее - и тоже, наверно, не столько от любви к риску, сколько от ощущения вседозволенности, порождаемого высокой должностью или крутыми погонами. Денисову не повезло в том, что процесс изначально был слишком уж шумным - местные СМИ постарались на славу - и судья просто не могла вынести иной, более мягкий, приговор. Остальные дела вершатся в тиши. Интересно - почему?
дадут условно
В Китае бы расстреляли публично. А у нас чиновников жалко, то родня, то еще что-нибудь
Ну если за четыре взятки общей суммой в два с половиной лимона расстреливать, то что делать с теми, кто повыше сидит да побольше берет? Пытать, что ли, перед расстрелом?