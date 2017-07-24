Фото: sm-news.ru
Несоответствие так называемого закона Яровой европейским стандартам выявили эксперты Института исследования интернета (ИИИ), изучив новый регламент Евросоюза о защите данных, сообщает Lenta.ru со ссылкой на "Ведомости".
Обновленные стандарты вступят в силу в Европе в 2018 году. Для российских операторов связи это грозит обернуться штрафами на сумму в 45 миллиардов рублей.
Эксперты Института указывают, что новый регламент ЕС позволяет хранить данные пользователей из европейских стран лишь с разрешения спецслужб, а в российском пакете антитеррористических законов отсутствуют нормы, ограничивающие либо запрещающие хранение трафика иностранных граждан.
В итоге положения закона Яровой вступают в противоречие с новыми европейскими нормами.
Напомним, законодательные инициативы Ирины Яровой, принятые Госдумой летом прошлого года, предполагают, что операторы связи должны хранить в течение трех лет информацию о фактах приема и передачи звонков, текстовых сообщений, фотографий, звуков и видео. Сами записи разговоров и переписки должны храниться до полугода.
Комментарии
А кто сказал, что у всех должно быть как в Европе? ИИИ "бредит" и что? Пусть будет как на Аравийском полуострове - голос подал - башка с плечь, нет? Или как в РФ - президента избирают всеобщим голосованием, а не как у Пиндосов, через коллегию выборщиков.
Эко как тебя прёть то?
24.07.2017 12:28
- гость -
Сам-то понял, чо написал?
да пофигу там всё! они просто хотят уничтожить мобильную связь и интернет. чтобы было доступно только избранным, для своих так сказать
" хотят уничтожить мобильную связь и интернет" Так самые страшные оппозиционные силы действуют в интернете. К примеру, навальный ведёт всю организационную работу в интернете. Нет интернета - нет Навального.
24.07.2017 12:58
- гость -
Ну да его оттуда выгнать не могут.
А без инета мы не узнаем кто какими замками и яхтами владеет - совсем не по доходам , кто собачку на выставку в европу возит, про виланчелиста опять-же, да про судий которые свадьбу явно не на чесно заработанные деньги празднуют и т.д.
И коменты бредовые не почитаем.
24.07.2017 12:51 - а ты типа не понял, дурачок наверное, нет?