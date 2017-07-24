Фото: пресс-служба АГУ
Алтайский государственный университет заявил о рекордной приемной кампании 2017 года. Как сообщает пресс-служба высшего учебного заведения, на этой неделе заканчивается прием документов по очной и очно-заочной формам на бюджетные места от абитуриентов, поступающих по результатам ЕГЭ.
Так, уже 24 июля в рамках приемной кампании завершается этап вступительных испытаний на программы бакалавриата и специалитета. На протяжении недели абитуриенты сдавали общеобразовательные предметы, а также проходили творческие испытания, чтобы участвовать в конкурсе на бюджетные места по очной форме обучения.
В университете отметили, что в этом году существенно расширилась география поступающих. Помимо Алтайского края, который, разумеется, лидирует, в числе территорий проживания абитуриентов значатся еще 39 других регионов России. Из них самые западные регионы – Мурманская и Архангельская области, а самые крайние восточные точки – Чукотка, Камчатка и Сахалин. Заметна и положительная динамика роста числа заявлений из соседних с Алтайским краем регионов: Республики Алтай, Кемеровской и Новосибирской областей.
Кроме того, среди абитуриентов опорного Алтайского госуниверситета есть также жители Санкт-Петербурга, Московской, Нижегородской, Самарской областей, Чеченской республики, Краснодарского края, республик Коми, Башкортостан, Тыва, Хакасия, регионов Сибирского и Дальневосточного федеральных округов.
Комментарии
НЕ думаю, что из других регионов массово едут поступать в Алтайский край. Скажите честно - по одному, по два, максимум - пять? Сахалин, Дальний Восток не удивляют - молодежь стремится оттуда уехать поближе к Большой земле, а обучение в вузе - хороший способ закрепиться, осмотреться на месте. А вот то, что едут поступать не в Новосибирский или Томский университет, а в вуз абсолютно депрессивного региона, говорит, на мой взгляд, только об одном - здесь больше шансов поступить и отучиться, не особо напрягаясь, ибо требования ниже. Краснодарский край тоже сюда вполне попадает - с югов в Сибирь за романтикой давно никто не едет. За качеством образования, пожалуй, едут только из Горного Алтая, где оно традиционно ниже, либо - на те специальности и факультеты, которых в республике нет. Так что это еще ни о чем не говорит, увы!
24.07.2017 13:14
- гость -
да вы пессимист , батенька
Неа - я просто розовые очки потерял. Теперь поневоле приходится быть реалистом.