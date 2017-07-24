Природа не перестает удивлять барнаульцев. Мы уже привыкли к проливным дождям и скоро привыкнем к тому, что после них в небе сияет радуга. В последние годы это не такое частое явление для краевой столицы.
23 июля жители Барнаула и вовсе увидели двойную радугу.
Чудо природы можно было наблюдать из разных уголков Барнаула. Оно вызвало восторг у горожан, которые фотографировали радугу и делились снимками в социальных сетях. В соседнем Новоалтайске также после дождя появилась радуга, не двойная, но жители соседнего пункта также стали выкладывать фото в соцсетях.
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Комментарии
только узрели? Бывает несколько радуг от разных туч, и не только параллельных
Насмотрелся на двойные , тройные и прочие радуги на 2м курсе физфака. Для папуасов и бусы - чудо.
Давным-давно, когда за Солнечной Поляной еще бороздили комбайны, дорога за водозабором еще не была открыта и сложены штабелями были лотки для трубопроводов, ближе к вечеру уже, застала нас в них гроза с ливнем, так вот после нее тройная радуга была.