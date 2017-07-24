Кот по кличке Стаббс, отслуживший на посту почетного мэра города Талкитна в американском штате Аляска практически всю свою жизнь, скончался во сне в возрасте 20 лет.
Как сообщают американские СМИ, животное, избранное населением на пост градоначальника в 1998 году, скончалось во сне. Население Талкитна сегодня составляет около 900 человек.
"Стаббс прожил 20 лет и три месяца. Он был бойцом до последнего дня своей жизни, мяукая весь день, прося внимания или требуя посидеть рядом с ним на кроватке и позволить ему устроиться поуютнее, урча часами на коленях", — заявили его хозяева.
Известно, что Стаббс в 2013 году пережил нападение собаки, а в 2016 году появилось ошибочное сообщение о смерти кота. С конца 2016 года Стаббс, как правило, стал оставаться дома, проводя значительную часть времени с двумя котятами — Авророй и Денали, которых приютили его хозяева.
Комментарии
Да, котяра-мэр,покатался с мигалкой, поворовал бюджетных денег, выводил капиталы за рубеж, накупил себе недвижимости в России, котят своих отправил от греха подальше туда же.... Обычная мэрская биография. Или у них там не так?