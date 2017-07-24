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Эксперты аналитического агентства Vygon Consulting прогнозируют следующее подорожание бензина в России в конце лета — начале осени, сообщают "Известия".
Согласно расчетам специалистов, во втором полугодии топливо подорожает примерно на 1%. В целом же по итогам года прогнозируемый рост цен на бензин составит от 4 до 7 процентов.
"Если текущие цены, которые в среднем по России в январе-июле составляли 36,8 рубля за литр, сохранятся до конца года неизменными, то среднегодовой рост будет 7,3%", — отметили в Vygon Consulting.
Как сообщал портал Amic.ru, существенное удорожание топлива в Алтайском крае в этом году фиксировалось в июне — начале июля. Горючее на розничном рынке региона прибавляло в цене в течение нескольких недель.
В итоге, согласно данным Росстата, средняя стоимость бензина в Барнауле перестала быть одной из самых низких в Сибири.
Комментарии
а че так, у нас стабилизация в стране или я чета попутал
У меня даже ребёнок в курсе, поднимают 2 раза в году - перед посевной и уборочной, а Вы специалисты, аналитики - всё для народа и во благо его процветания.....
ну уже не смешно ведь...
Кто бы сомневался. Да здравствует путин и едерасы.
вангую каждый день повышении, в зависимости от покупаемой партии топлива у производителя. Аналитикам надо оправдать свою зарплату, поэтому бакланят все, что им директорат скажет
да и все равно Роснефть и Газпром работают по итогам года в убыток, стоят в очереди за дотациями из бюджета
12:44, врёте Вы все Судя по зарплате Сечина и тому, что Роснефть только на перевозку VIP-персон планирует потратить денег больше чем два годовых бюджета Барнаула, дела у них идут очень даже не плохо.
Десятник,ты не в ту сторону пук нул))))Вернись в стойло!!!!
Блин, да делайте уже сотку за литр, чего мельчить то по одному проценту.