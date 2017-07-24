Губернатор Алтайского края Александр Карлин спел народную песню "Как родная меня мать провожала" вместе с гостями Шукшинского кинофестиваля и жителями села Сростки.
Звезд кино в этом году на улице Правда Шукшина лично встречал губернатор Алтайского края Александр Карлин. Глава региона исполнил одну из песен вместе с народным музыкальным коллективом, а потом проводил гостей в музей, где они вместе познакомились с фотовыставкой Александра Волобуева "Кислород Пикета. Сростки — навсегда".
Помогали петь главе региона народный артист России, режиссер и драматург Виктор Мережко, а также бывший глава администрации Бийского района Евгений Якуба.
Отметим, что в 2012 году Александр Карлин спел песню "С чего начинается Родина", которую исполнил вместе с коллективом телеканала "Катунь 24".
Комментарии
Блин, такое ощущение, что до этого он был немой, а тут под влиянием момента запел вдруг. И все давай носиться с этим фактом, как с чудом.
Гармонист от Его вокала даже кнопки перепутал!
Читать противно....
Спел громко сказано.....рот пооткрывал!
Пошёл в разнос губер, скоро древнегреческую амфору на дне Ковша найдёт, на очереде облёт края на дельтоплане со стаей воробьёв
Леня, да к сожалению, певец из него не лучше чем губернатор.
а зачем так руками жестикулировать? Привычка?
Какой прекрасный тембр,какое изумительной чувство такта,какой превосходный стиль в одежде!
Да, это не Евдокимов... )))
Однозначно!
Спой светик, Blueberry Hill , как твой кремлёвский патрон
ни петь ни свистеть - вот такая была характеристике дана губеру Алтая за годы его правления.