Фото: Вячеслав Мельников/Amic.ru
Митинг и шествие проведут в Барнауле по случаю 87-летия основания воздушно-десантных войск России 2 августа.
Торжества стартуют в 10:00 на площади Ветеранов, где и пройдет митинг. Затем десантники пройдут шествием к Мемориалу Славы в районе железнодорожного вокзала.
Путь их будет проложен по проспекту Ленина, улице Молодежной и Соцпроспекту.
Как уточняют в пресс-центре администрации краевой столицы, на Мемориале Славы участники мероприятия возложат гирлянду и цветы в память о павших на полях сражений.
Кроме того, в этот же день на Власихинском кладбище состоится панихида и отдание почестей воинам, захороненным на аллее Памяти.
Комментарии
И будут среди них единицы настоящих десантников, а остальные алкаши и быдло. Впрочем ничего нового.
Ни когда не было и вот опять
Митинг то, против чего? За возврат разбивание головой бутылки и купания в фонтане?
позорники! будьте скромнее как остальные войска.
13:17, наверное будут требовать чтобы фонтаны наполнили водой.
А куда пропал Прозоров? Кто знает?
такой кипишь устраивают!!!вот афганцы не так же куражаться..по крайней мере в городе!!а эти блин сидят потом на лавках в обрыг-х тельняхаха
А Кадыровцы будут?
Вот полицейским то "весело" будет. Наверное на усиленный режим перейдут. Потому как в это "знаменательный" день у нас все сразу становятся ВДВшниками. Вот когда надо запрещать продажу алкоголя то.