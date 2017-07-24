Около 200 россиян, в числе которых жители Барнаула, не могут вылететь из аэропорта Ларнака (Кипр). Как сообщила ИА "Амител" жительница Барнаула Наталья, рейс авиакомпании "Россия" должен был вылететь из аэропорта Ларнака 23 июля в 22.25. Однако вылет отложили на 12 часов. Причину пассажирам не объяснили.
По словам Натальи, гостиницу пассажирам не предложили.
"Выдали ваучеры на 3,5 евро на еду. А тут суп стоит 8 евро. Денег на стаканчик кофе с булочкой", — говорит жительница Барнаула.
Между тем, по сообщению "Рен-ТВ", ночью около 500 пассажиров, которые должны были лететь рейсами авиакомпании "Россия" на Кипр, не могли покинуть аэропорт. Причины также не были названы.
Напомним, что около 300 туристов из России почти трое суток ожидали вылета из турецкого города Бодрум. Своего рейса россияне ожидали с пятницы. Задержка вылета была связана с решением вопросов технического обслуживания бортов.
Комментарии
Эх, чартеры...
Наталья слетала на Кипр, что ей эти 3,5 евро, есть у нее деньги, сейчас в Барнауле хорошо зарабатывают
Суп стоит 8 евро???Гоните,что ли?????
А вы Наталья попробуйте борщ купить вместо черепашьего супчика!!!!
ни копья за душой бедняги в кредит летают)))даж на пожрать нет денег ха!!бананы у макак отбирайте!
Как мне их жалко. Какие "бедные" люди живут в Барнауле, то у пенсионеров по 2 ляма воруют, то на Кипре супчик за 8 евро пожрать не дают.
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