Фото: aksp.ru
Уголовное дело по факту использования труда постояльцев психоневрологического интерната возбудили в Алтайском крае — по данным портала Amic.ru, речь идет о социальном учреждении, расположенном в поселке Сосновка.
Как сообщили в краевом управлении Следственного комитета, дело возбуждено по части 1 статьи 286 УК РФ — превышение должностных полномочий.
"По данным следствия, в период с 2015 по 2017 год сотрудник психоневрологического интерната Первомайского района давал указания проживающим в социальном учреждении двум постояльцам о проведении строительно-ремонтных и хозяйственных работ на принадлежащих ему приусадебных участках и в административных зданиях", — отмечают в правоохранительном ведомстве.
Основой для возбуждения дела стали материалы, поступившие в СКР из краевого управления ФСБ России.
В данный момент следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего в интернате.
Ранее портал Amic.ru информировал о том, что Бобровский психоневрологический интернат оказался в поле зрения правоохранителей. Источники нашего портала не исключали, что в социальном учреждении, которое с 2013 года возглавляет Андрей Шубин, имели место и другие нарушения норм закона.
Комментарии
лишь бы не доходило до абсурда , как в Новосибе осудили сурдопереводчиков за 3700 рублей всего...... По реальным жуликам за такую сумму 3700 не возбуждаются, а тут до суда довели дело....
Вовремя Сартаков из этого гадюшника свалил!
Труд в меру часа 3-4 облагораживает человека и имеет лечебный эффект, не вижу ничего плохого, если это не эксплуатация...
не на личном участке конечно, а на пользу интерната , труд должен быть