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Русская православная церковь не должна давать оценку фильму "Матильда", который на протяжении нескольких месяцев является предметом околорелигиозного скандала — такое мнение выразил руководитель пресс-службы патриарха Кирилла Александр Волков.
"Важно, чтобы оценка этого фильма ["Матильда"], как и любого другого произведения культуры, не исходила из церкви, с амвона. Чего нужно категорически избегать, чтобы священник, стоя на амвоне на проповеди, говорил, что вот это произведение хорошее, вот эта картина плохая, на этот фильм ходить нельзя, а туда идите жечь кинотеатры", — заявил священник в интервью RT.
Подобные действия, по его словам, являются невозможными. Александр Волков подчеркнул, что данная картина принадлежит культурной сфере, которую церковь не должна втягивать в собственное поле деятельности.
По мнению священнослужителя, РПЦ не может из своего сакрального и священного пространства оценивать явления культуры.
В этом контексте для максимальной оценки "Матильды" Александр Волков призвал дождаться выхода фильма на экраны.
Напомним, что лента "Матильда" снята режиссером Алексеем Учителем. Кино рассказывает об отношениях балерины Матильды Кшесинской с цесаревичем Николаем. Депутат Госдумы Наталья Поклонская уверена, что данный фильм оскорбляет память последнего русского царя и чувства верующих.
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