Компания Sport-life - это собственное швейное производство, заточенное специально для изготовления спортивной экипировки для барнаульских и алтайских спортивных команд и их болельщиков.
Современное европейское оборудование позволяет создавать вещи высочайшего качества, нанесение логотипов, клубной и фирменной символики производится с использованием технологий последнего поколения: методами сублимационной и термопечати.
Услугами по разработке и изготовлению командной формы уже воспользовались ведущие спортклубы Алтайского края. Всего же за два года существования фирмы было пошито более ста видов спортивной экипировки.
Адрес: 656006, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Взлетная, 2е
Сайт: http://sportlife22.ru/
Е-mail: 591110@bk.ru
Телефон: +7 (3852) 59-11-10
Инстаграм: sportlifebrn
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