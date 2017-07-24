Фото: vk.com/sekret_rbk
Девочка-подросток 2001 года рождения погибла в Рубцовске в результате падения с балкона девятого этажа.
ЧП произошло в ночь на минувшее воскресенье, 23 июля. В краевом управлении Следственного комитета факт смерти девушки подтвердили, добавив, что в связи с трагедией организована проверка.
Между тем, как сообщил нашему порталу источник, знакомый с ситуацией, по всей вероятности, это был суицид. По имеющимся данным, на страшный шаг девушка решилась из-за неразделенной любви.
Комментарии
Дарвин вумен(((