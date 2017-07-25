Эркюль Пуаро, Мисс Марпл, Глеб Жеглов, Мария Швецова - этих персонажей детективных историй знает практически каждый. Очень захватывающе на экранах выглядят их приключения: сопоставления улик, поиски преступников и ярко приводимые доказательства вины. А вот о жизни настоящих следователей, с которых все эти герои списаны, знают немногие. Ко Дню сотрудника органов следствия Российской Федерации корреспонденты Amic.ru решили показать настоящую службу, которую барнаульские сотрудники Следственного комитета несут практически круглосуточно.

Работа, которая всегда с тобой

Ирина Малеева – старший лейтенант, полная ее должность звучит как старший следователь следственного отдела по Октябрьскому району города Барнаул следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю. Работает она в органах четыре года. Свою профессию выбрала сама. Как признается, поняла, чем хочет заниматься, еще в детстве. Хотелось ловить преступников, бегая за ними с пистолетом. Как выяснилось, жизнь и работа на деле весьма сильно отличаются от детской мечты, но желания стать следователем это не убавило — Ирина окончила учебу с красным дипломом и вышла на службу.

По словам Ирины, работа для нее — это образ жизни. Поэтому, чтобы совместить все важное, приходится очень грамотно планировать день. Если что-то срочное, могут позвонить и среди ночи. Часам к 7 приезжает на работу.

"Рабочий день непредсказуем. Начинается он в семь утра, а прийти домой можешь в час, в два ночи. Иногда вообще дома не бываешь по несколько дней, особенно когда задержишь подозреваемого и есть только 48 часов для сбора материалов, чтобы определиться с мерой пресечения", — рассказывает Ирина Малеева.

Сложнее всего, по мнению следователя, работать с делами, в которых участвуют несовершеннолетние. Но чтобы грамотно расследовать уголовное дело, в любом случае нужно оставлять ум холодным. О работе она не говорит ни с кем, особенно дома и в кругу друзей.

"Меня заваливают вопросами о работе, но я стараюсь об этом не говорить окружающим. Часто судят по сериалам, где многое не показывают, например, рутинную работу, когда ты сидишь до ночи и разбираешь документы", — делится следователь.

По одному делу в отделе следователя Малеевой может быть 17 томов, в каждом 250-300 страниц. А расследуют здесь любые преступления – от кражи кур до убийств. Самое удивительное, по признанию Ирины, что часто за работу благодарят не только потерпевшие, но и преступники, которые, оказавшись в тюрьме, переосмыслили свою жизнь и раскаялись, о чем иногда сообщают по телефону следователю.

"Меня еще в институте сравнивали с Марией Швецовой, но она является вымышленным персонажем. Такого не бывает. Работа следователя — это длинная дистанция, которую ты преодолеваешь, несмотря ни на что", — говорит Ирина Малеева.

Ничто не скроется

Подполковник, следователь-криминалист отдела криминалистики следственного управления Наталья Черникова по своей профессии трудится с 2003 года — на работу вышла уже на пятом курсе, а в резерв на должность встала на третьем, так что, когда место появилось, не сомневалась ни секунды.

Как она объясняет, основное направление у нее — учебное, но при этом при необходимости, как и другие следователи-криминалисты, она выезжает на осмотр места происшествия, а также проводит аналитическую работу.

"Я всегда тяготела к уголовному праву, хотя среди родных в органах никто не работал. Семья уже привыкла к моей профессии и относится к ней спокойно", — поясняет Наталья Черникова.

Наталья занимается обучением молодых следователей. Она показывает, как правильно проводить осмотр места происшествия, составлять протокол, собирать улики и правильно их упаковывать. Для этого есть специальный класс, где моделируют место преступления.

Одна упаковка улик - целая наука. Это в фильмах нам показывают, что все складывают в файлы — небольшие мешочки, но вот в таких легко можно повредить следы преступления — отпечатки пальцев — например, со стеклянных бутылок или ножей, поэтому их определенным образом закрепляют внутри пластиковой тары.

Начинающие следователи учатся под руководством Натальи и других сотрудников отдела криминалистики проводить следственные действия с применением видеозаписи, а также искать на территории скрытый металлический предмет с помощью металлоискателя и многому другому.

Полный арсенал

Пойти служить в органы его вдохновили "Семнадцать мгновений весны" и другие похожие картины. Теперь Алексей Пономарев – следователь-криминалист следственного управления, а работает он уже без малого 12 лет. Кроме того, были в его семье следователи, поэтому интерес к их профессии зародился еще в детстве.

В его ведении сотни различных "гаджетов" и технических средств, помогающих следствию. Техника здесь есть на все случаи жизни: для обнаружения теплых объектов — тепловизор, для поиска улик в труднодоступных местах — эндоскоп, для того, чтобы проявить отпечатки пальцев, — цианоакрилатовая камера. Порой пригождается полный арсенал, так как бывают дела, где в числе улик оказывается более 200 объектов.

А выезжают на место происшествия на специальном автомобиле, оборудованном всем необходимым: рацией, сиреной, осветительными приборами, сейфом, видеокамерой, навигатором, дальномерами и многим другим.

Свою работу в СКР Алексей любит, но уверен, что она, конечно, не для всех.

"Это очень интересно, но все зависит от предрасположенности человека", — подчеркивает Алексей Пономарев.

Напомним, что профессиональный праздник сотрудников органов следствия Российской Федерации отмечается 25 июля, так как именно в этот день в 1713 году Петр I издал указ "О создании следственной канцелярии гвардии майора М.И. Волконского". Этот орган стал первой государственной организацией, наделённой полномочиями по проведению предварительного следствия. Сегодня преемником следственной канцелярии является Следственный комитет РФ.