"Росводоканал Барнаул" запустил специальный сервис для жителей краевой столицы. Так, теперь о плановых и аварийных работах на сетях и объектах и связанных с ними отключениях холодного водоснабжения потребители могут узнать с помощью мессенджера WhatsApp, сообщает пресс-служба городской мэрии.
В первую очередь сервис предназначен для жителей пригородных поселков. Сейчас специалисты водоканала ведут работу по улучшению водоснабжения в пригородной зоне, осуществляя промывку сетей и башен артезианских водозаборов и заменяя оборудование. Часть этих работ требует временного ограничения подачи холодной воды.
"Для нас очень актуален вопрос своевременного оповещения абонентов о предстоящих работах с тем, чтобы они создали запас воды. Если в многоквартирных домах этот вопрос решается с помощью ТСЖ, то жителей частного сектора проинформировать гораздо сложнее. Информация о плановых отключениях доступна на сайте водоканала, но этого оказалось недостаточно, поэтому было принято решение об использовании мессенджеров", — приводит пресс-служба слова коммерческого директора "Росводоканал Барнаул" Андрея Таскина.
Чтобы подключиться к группе Барнаульского водоканала в WhatsApp, абонентам надо добавить в контакты номер 8-963-528-6833 и прислать запрос на добавление в группу "Росводоканал Барнаул" по оповещению жителей. Специалисты разбивают абонентов по мини-подгруппам в зависимости от места проживания. В дальнейшем при проведении плановых и аварийных работ и ограничении водоснабжения потребители будут получать сообщения с информацией о дате и сроках проведения работ.
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