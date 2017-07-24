Фото: izvestiy-kamen.ru
Квартиры жителей Камня-на-Оби, в чьих домах проводят капитальный ремонт кровли, затопило дождевой водой. Сами граждане подчеркивают, что на их жилье буквально обрушились потоки воды.
Как сообщают "Каменские известия", больше всего пострадали квартиры в доме по улице Стройотрядовская, 3. Ливни, которые длительное время не покидают Алтайский край, уже приносили неприятности жильцам, но дождь, случившийся 20 июля, оказался кульминацией.
У жильцов фактически "обнаженного" дома не было шансов в результате обрушившегося дождя. Результат — затопленный пол, отваливающаяся штукатурка, почерневшие стены, отслаивающиеся обои, промокшая и испорченная мебель.
По словам одного из местных жителей Александра Николаева, у его 77-летнего соседа даже случился инсульт.
Не уцелели даже те квартиры, которые расположены на первом этаже. Представители местного ЖЭУ-5 и ООО "Город" заверяли, что закон на стороне пострадавших жильцов, и посоветовали обратиться в прокуратуру.
Представители же организации-подрядчика, выполняющей капитальный ремонт кровли, приступили к составлению актов осмотра пострадавших квартир.
К слову, из-за ливня досталось не только жильцам дома на улице Стройотрядовской, но и гражданам, проживающим по улице Новой, 5. Жильцам обещают, что после ремонта кровли рабочие приступят к наведению порядка в их квартирах.
Комментарии
Ну где берутся такие строители-идиоты (прости меня всевышний)? Ну это какие же куриные мозги надо иметь, чтобы не задуматься о возможности залива (особенно этим летом)
Люди, первым делом:
1. Составляйте перечень повреждений имущества и квартиры
2. Пишите заявление в управляющую компанию с требованием составить акт затопления и прикладывайте к нему перечень повреждений указанных в 1 пункте.
3. на заявлении требуйте поставить печать управляющей организации о приеме заявления
4. если отказываются на заявлении ставить печать о приеме, то отправляйте его ценным письмо с описью вложения.
А суды уже будут потом.