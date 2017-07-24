Фото: vk.com/barneos22
Барнаульцы сообщают об установке новой камеры, фиксирующей нарушения правил дорожного движения, в районе ТРЦ "Европа".
"Устанавливают камеру на пересечении Павловского тракта/улицы Георгиева", — отмечает автор заметки в паблике Barnaul 22.
Когда заработает камера — пока не ясно. В городской ГИБДД порталу Amic.ru сообщили, что официальной информации об установке камеры в ведомстве пока нет. В то же время в Госавтоинспекции уточнили, что перспектива установки камеры в этом месте действительно имела место быть.
Комментарии
сделайте там еще ограничение 40, лежачий полицейский, виброполосы и окропите перекресток святой водой.
и после этого, видео с новенькой камеры фиксации дтп можно выкладывать на ю-туб с пометкой бесовщина
Теперь Нам будет видно какими ударными темпами строится новеханький подземный переход для Нашей же безопасности!