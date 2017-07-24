Институт статистических исследований Высшей школы экономики составил рейтинг зарплат учёных России. Самыми высокооплачиваемыми в стране оказались научные сотрудники Ямало-Ненецкого автономного округа, а вот Алтайский край оказался на четвертом месте с конца в Сибирском федеральном округе.
Как сообщает пресс-служба института, средняя зарплата алтайских ученых за год выросла на 3,2% и составила около 31,1 тыс. рублей, что намного выше среднего дохода по региону. По этому показателю в Сибирском федеральном округе наш регион опережает только Омскую область (23 тысячи) и республику Хакасия (31 тысяча). На последнем месте Республика Алтай, где ученым в месяц платят около 15 тысяч рублей.
На первом же месте в СФО расположилась Томская область, где за прошедший год зарплата выросла на 5 % и составила 48,5 тыс. рублей. На втором месте Иркутская область – там ученые зарабатывают 42,5 тыс. рублей. Чуть меньше получают представители науки из Кемеровской области. Зарплаты в новосибирских университетах, согласно рейтингу, составляют 37 тысяч рублей.
Больше всех в России получают научные сотрудники в Ямало-Ненецком автономном округе. Их зарплата в среднем составляет 88 тысяч. А вот в Москве быть учёным даже менее выгодно, чем в Томске – там оклад в среднем составляет 46 тысяч рублей.
Комментарии
Надо по конечному результату платить.