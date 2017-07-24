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Полиция в Барнауле разыскивает очевидцев наезда автомобиля на женщину, который произошел вечером 23 июля на улице Петра Сухова.
Как сообщили в городской ГИБДД, ДТП случилось около 19:30 в районе дома №18.
"Произошло дорожно-транспортное происшествие – наезд на пешехода-женщину 1984 года рождения неустановленным автомобилем под управлением неустановленного водителя, который покинул место происшествия", — уточняют в Госавтоинспекции.
Очевидцев происшествия просят обращаться по телефонам 393-605, 391-090, 393-555 или 02.
Комментарии
Если не ошибаюсь где-то на Потоке автомобиль сбил и скрылся, а когда нашли владельца, он сказал, что не знает кто был за рулем, ему поверили. Потокский прецедент, теперь даже если найдут, он скажет, это был не я. Правда тот вроде бы был богатый
15-21Он и сейчас богатый- Дроздов Миша)