Фото: www.thecarconnection.com
Девять предприятий Алтайского края примут участие в специальном автопробеге "Дорогу молоку!", который пройдет в регионе с 7 по 10 августа. Как сообщают в управлении по пищевой и перерабатывающей промышленности Алтайского края, VI Всероссийский автопробег организован информационным агентством The DairyNews.
Мероприятие получило поддержку правительства региона, ведущих российских и международных производителей и переработчиков молока. Отметим, что среди алтайских участников в автопробеге представлены экипажи компаний "Рикон", "Усть-Калманский маслосырзавод", "Алтайская буренка", "Столица молока" и другие. Активное участие в проекте принимает КГБПОУ "Международный колледж сыроделия".
В управлении отмечают, что автопробег "Дорогу молоку!" приобрел статус общероссийского движения в поддержку молочной отрасли нашей страны. "Организаторы преодолеют на автомобилях сотни тысяч километров для решения трех ключевых задач: популяризации молока и молочной продукции, обмена профессиональным опытом и объединения участников молочной отрасли", — говорится в сообщении.
Более 100 участников молочного рынка посетят ведущие предприятия отрасли Алтайского края.
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