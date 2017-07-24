Фото: heavy.com
Самый титулованный участник Олимпиад, 23-кратный чемпион, пловец Майкл Фелпс принял участие в заплыве на 100 метров с белой акулой.
Соревнование было показано на телеканале Discovery под названием "Большая белая против большого золотого". В заплыве, который проходил в водах близ ЮАР, Фелпс уступил акуле две секунды, показав время 38,10.
Любопытно, что Фелпсу ничего не угрожало — его "соперник" был лишь компьютерной симуляцией. Многие телезрители по всему миру, ожидавшие реальной дуэли между Фелпсом и акулой, выразили свое негодование по этому поводу.
Комментарии
мотивация недостаточная - акула должна быть настоящей
я уж было обрадовался, что наркошу сожрали ...
ПлохойХорошийЗлой, ааа так акула ему показалась...
В моноласте? а почему не на катере?