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Новости

Названа новая сумма расходов на свадьбу дочери судьи в Краснодаре

, ИА "Амител"
Общие затраты, согласно официальным данным, составят порядка пяти миллионов рублей

Фото: vesti.ru

Сумму расходов на свадьбу дочери судьи Елены Хахалевой назвал председатель совета судей Краснодарского края Владимир Кисляк, отметив, что общие затраты составили порядка пяти миллионов рублей.

"Проверка проведена, результаты уже есть. Вся информация о стоимости свадьбы в два миллиона долларов, что свадьбу организовала и оплатила судья краевого суда Елена Хахалева, полностью не соответствует действительности", — цитирует слова Кисляка "Интерфакс".

Председатель совета указал на то, что заказчиком мероприятия выступал отец невесты — Роберт Хахалев. Стоимость аренды зала составила 1,1 миллиона рублей. На услуги по проведению праздника — фотографов, танцевальных коллективов, флористов и так далее — было потрачено около 2,5 миллионов рублей.

"Были и другие сопутствующие расходы, приобретался алкоголь. Таким образом, общие затраты на проведение торжества составили порядка 5 миллионов рублей", — добавил Кисляк.

Напомним, что информация о свадьбе дочери судьи Елены Хахалевой вызвала бурную реакцию в СМИ и соцсетях. Так, появились данные о том, что на праздник было потрачено около двух миллионов долларов.

На торжестве выступали Валерий Меладзе, Сосо Павлиашвили, Вера Брежнева и Николай Басков.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

24.07.2017 16:34
гость

15 лямов только звезды стоили или они теперь поют бесплатно???

0  0
24.07.2017 16:37
- гость -

как смешно они ее оправдывают

0  0
24.07.2017 16:43
Пионер

На торжестве выступали Валерий Меладзе, Сосо Павлиашвили, Вера Брежнева и Николай Басков.

Какой отвратительный вкус...

0  0
24.07.2017 16:47
- гость -

Система правосудия прогнила. Починить уже нельзя. Только менять.

0  0
24.07.2017 16:50
- гость -

Для Них 5млн это очень мало!

0  0
24.07.2017 16:50
- гость -

Так это не в $ было?
Можно в камбоджийских риелях - 75.000 руб.
А еще лучше во вьетдонгах, то вообще 13.000 руб.

0  0
24.07.2017 16:51
гость

Валерий Меладзе, Сосо Павлиашвили, Вера Брежнева и Николай Басков

Эти ребята могут и обидеться, их выставили нищебродами, за 2 ляма их всех могут и в Барнаул вызвать

0  0
24.07.2017 16:52
гость

Ощущение, что расследование только ухудшает имидж судей

0  0
24.07.2017 17:10
гость

Представляю как испуганные Меладзе и Павлиашвили дают показания, что вообще бесплатно пели, чисто по братски. Басков в Краснодаре случайно отдыхал, вот и зашел. А Брежнева прилетела просто побухать

0  0
24.07.2017 17:10
- гость -

Артисты без гонорара поехали к какой то местечковой шушаре выступать за несколько тысяч верст. Бгг. Они налоги то платять вообще?

0  0
24.07.2017 17:25
- гость -

На торжестве выступали Валерий Меладзе, Сосо Павлиашвили, Вера Брежнева и Николай Басков.
Какой отвратительный вкус...
---
под оливье самое то

0  0
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