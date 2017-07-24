Рубцовск имеет хороший потенциал для развития. Такое мнение высказал депутат Госдумы от Алтайского края шести созывов, единоросс, академик РАН, заслуженный врач РФ Николай Герасименко в преддверии проведения специализированного форума "Рубцовск: пути развития".
"Идею проведения такого представительного форума я горячо приветствую и поддерживаю. Прежде всего, потому что нам всем необходим четкий план действий – только тогда мы сможем целенаправленно двигаться к своей цели, в данном случае это развитие города. В Рубцовске есть молодые и опытные грамотные специалисты, есть все необходимые потенциальные возможности, чтобы самим успешно строить свое будущее. Надеюсь, итоги работы форума это подтвердят в скором времени", — сказал он.
Форум "Рубцовск: пути развития" состоится 27-28 июля.
Николай Герасименко несколько раз избирался в Госдуму по одномандатному округу, куда входит город. В новый, шестой созыв он избран по списку партии, но продолжает заниматься проблемами города.
При его непосредственном участии в городе были построены спортивно-оздоровительный центр с плавательным бассейном "Юбилейный", беспрецедентный в крае жилой многоквартирный дом для инвалидов-колясочников, корпус отделения сосудистой патологии в горбольнице № 2, диагностический центр, детские туберкулезная и общесоматическая больницы, противотуберкулезный диспансер, проведена реконструкция онкологического диспансера.
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Николай Герасименко уверен – у города есть будущее. Тем более с таким прошлым: близость с Казахстаном, железнодорожное сообщение и промышленный потенциал, который город получил в военные годы после эвакуации сюда ряда крупных промышленных предприятий из центральной части страны.
Комментарии
Потенциал есть, развития нет.
Пути развития из зоны, в развитый городишко с тихими улочками, детскими площадками, медицинскими центрами, родильными домами и большим шахматным клубом. Лучше скажите сразу, сколько закапывать собрались? Или народ сам опять развитость поднимать будет.
Герасименко действительно достойный депутат, работает уже не первый созыв. Мне особенно нравится в нём то,что он до сих пор решает проблемы города. Вероятнее всего форум даст свои плоды.
Хм..Интересный форум наверное будет. Учитывая то, что В Рубцовске есть молодые и опытные грамотные специалисты. А как можно попасть на форум?
Прежде всего, потому что нам всем необходим четкий план действий – только тогда мы сможем целенаправленно двигаться к своей цели, в данном случае это развитие города.
Сказал депутат 6 (!!!шести!!!) созывов. Если за 6 созывов не появился четкий план действий, то профессиональный тунеядец это.
Однако ведь и правда наш город стал меняться.Форум-это действительно как-то по-новому. Надеюсь,что у нашего города и правда есть будущее.
Где обещаных 25 миллионов рабочих мест?