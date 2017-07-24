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Полиция сообщила подробности ДТП с участием иномарки, влетевшей в жилой дом в алтайском селе Шипуново.
Как сообщили в ГУ МВД по региону, инцидент произошел накануне в 16:00 на улице Мамонтова.
Согласно предварительным данным, нетрезвый водитель 1987 года рождения, управляя машиной Toyota, не справился с управлением и допустил наезд на металлическое ограждение и хозяйственные постройки жилого дома.
"В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля получил телесные повреждения различной степени тяжести и был доставлен в Шипуновскую ЦРБ", — добавляют в полиции.
В данный момент полицейские выясняют все обстоятельства инцидента.
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