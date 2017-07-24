Фотография обладателя премии "Оскар" Николаса Кейджа, который на прошедших выходных побывал в столице Казахстана Астане, стала главным мемом в интернете. Актер прибыл в Астану на кинофестиваль "Евразия". Фото Кейджа в чапане и меховой шапке с супругой первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Сарой вызвало настоящий фурор.
Зарубежные интернет-пользователи с юмором отреагировали на фото.
"Николас Кейдж в Казахстане, и, судя по его выражению лица, он думает о том, что оставил дома включенную плитку", — пишет некий Christian Borys.
"Ник Кейдж в Казахстане “сделал” Франсуа Олланда в традиционной одежде, но далеко уступает Сигалу, который прокатился на лошади", — написал пользователь max seddon.
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