Вторник, 25 Июль, 09:49

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2017

Опросы

Онищенко предлагает подумать о запрете спиннеров в России. Как вы относитесь к этой идее?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 59,66
€ 69,47
Brent
$ 51,5
26°
Обь
256см +1

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Дело экс-зама губернатора Алтая Юрия Денисова Шукшинские дни-2017Дорожный ремонт – 2017
Новости

Как легко собрать ребенка в школу?

, ИА "Амител"
С интернет-магазином "Быстромаркет" собрать ребенка в школу проще простого

В последний месяц лета многие родители погружаются в ежегодную суету – ведь остается совсем мало времени до 1 сентября. А это значит, что встает необходимость собрать ребенка в школу: не только закупить все учебники, тетрадки и школьные принадлежности, но и позаботиться о новой одежде, обуви, школьной форме.

Начинается беготня по магазинам, переполненным такими же озабоченными родителями, все стараются найти лучшее по минимальной цене, поиски растягиваются на часы, дни, иногда даже на недели.

И не все знают, что вся эта суматоха совсем не обязательна. Ведь в наш век высоких технологий все покупки можно совершать по интернету – спокойно, вдумчиво, без стояния в очередях, без разъездов по всему городу.

В Барнауле для этих целей был создан сайт "Быстромаркет" – онлайн-магазин с огромным ассортиментом всех необходимых повседневных товаров.

И сами школьники, и их родители могут по достоинству оценить большой выбор представленных на сайте товаров. Здесь можно найти и всевозможную канцелярию – от дневников и тетрадок до органайзеров и альбомов для рисования, и учебные пособия, энциклопедии, художественную литературу, а также товары для творчества, рюкзаки, пеналы – да все что угодно.

Любой товар можно заказать в два клика, и курьер доставит покупку прямо на дом в тот же день в любое удобное время. Доставка совершенно бесплатна.

А еще специально к началу учебного года в "Быстромаркете" действуют различные акции и скидки.

Сайт: https://bistromarket24.ru/
ВК: https://vk.com/bistromarket24ru
Одноклассники:https://ok.ru/group/bistromarket24
Инстаграм: http://instagram.com/bistromarket24

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Смотрите также
Loading...
Партнёры

Комментарии

25.07.2017 09:07
- гость -

Шариковые ручки по 200-500 руб? о_О

0  0
25.07.2017 09:15
- гость -


25.07.2017 09:07
- гость -

Шариковые ручки по 200-500 руб? о_О

пусть идиоты по 60 рублей за элементарную шариковую ручку платят. на гоголя цена на те же оптимы от 7 рублей

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
< июль 2017  
пн вт ср чт пт сб вс
               1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31                  
09:37
Новый мост в Барнауле отмечает 20-летний юбилей с момента открытия 2
09:27
Фотоновости. Легковушка и грузовик столкнулись в центре Барнаула 0
09:17
Загоревшийся трамвай в Барнауле тушили 10 человек 4
09:06
Бензовоз перевернулся и взорвался в Алтайском крае, водитель погиб 0
09:00
Как легко собрать ребенка в школу? 2
08:46
Фотоновости. Строительство новой школы на 550 мест завершается в Барнауле 3
08:34
Улицу Никитина перекрывают в центре Барнаула на полторы недели 0
08:30
Чем удивят организаторы автофестиваля Parkking 2017? 0
08:19
Адвокат бывшего вице-губернатора Юрия Денисова хочет опротестовать приговор 0
08:02
Кресты, печи, провода. Какой металл крадут на Алтае и что за это грозит? 2
07:53
Две типовые школы построят в Барнауле в кварталах 2006а и 2008 0
07:33
Тайны профессии: как работают следователи и криминалисты Алтайского края 3
07:24
Зачем сменили город на село? Признания молодых педагогов Алтайского края 6
07:03
Коттедж и гостевой дом продают в барнаульском поселке за 10 млн рублей 6
06:44
Берегите мужчин: алтайский думец предлагает заняться снижением смертности 6
06:23
Аномальная жара, грозы и град ждут жителей Алтайского края 25 июля 0
06:01
Стройка в разгаре: что будет сделано в 2017 году на курорте "Белокуриха-2" 1
05:01
Участник голодовки в уральской колонии потребовал себе гарем 0
04:08
Зятю Трампа предложили подписать российский флаг 0
03:04
Лавров обвинил американских политиков в "параноидальной русофобии" 0
02:40
Фанаты Linkin Park в Барнауле почтили память погибшего Честера Беннингтона 0
01:01
Чемпионат мира по боксу 2019 года пройдет в Сочи 0
00:51
Взрыв метана произошел в шахте в Кемеровской области 2
23:38
Российские туристы застряли на Пхукете из-за трещины на стекле самолета 1
23:26
Супруги пытались вывезти в детской коляске украденную в магазине колбасу 0
23:08
"Нива" спасателей разогналась до 206 км/ч и приехала за 2 минуты до пожара 1
22:45
Linkin Park опубликовала первое официальное сообщение после гибели Честера 0
22:28
Ученые обнаружили: картошка, пшеница, рожь, ячмень и кофе вызывают рак 2
22:02
Житель Рубцовска заманивал людей на микрокредиты и похищал их деньги 0
21:42
Реакция Поклонской: позиция РПЦ по "Матильде" изложена у нее в бумагах 3
21:22
Сотрудницу "Сбербанка" в Бийске осудили за мошенничество с деньгами дедушки 0
21:02
Мать второклассника в Барнауле подала в суд за унижение ребенка учителем 5
20:45
Рейтинг десяти самых популярных кроссоверов 0
20:26
Банки в Республике Алтай чаще всего кредитуют заемщиков с плохой историей 0
20:01
Forbes: самые выгодные франшизы в России в 2017 году 0
19:48
Заплыв с акулой и камеры на Павловском тракте: обзор соцсетей 0
19:34
Бывший зек на Алтае приговорен к особому режиму за нападение на таксиста 0
19:27
Число атеистов в России уменьшилось в два раза за три года 1
19:02
Коротко о главном: курортный сбор, кадровый голод на почте и Шукшинские дни
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 24 июля
18:44
Самолет Махачкала — Санкт-Петербург приземлился в Москве из-за курильщика 0
18:19
Барнаул оказался в середине рейтинга самых теплых городов России 0
18:03
Визит Николаса Кейджа в Казахстан превратился в популярный мем в интернете 0
17:47
Мужчина и женщина погибли в Алтайском крае после ударов током 2
17:33
Следком возбудил дело после смерти четырехлетней девочки в Бийске 0
17:20
Владимира Ткаченко задержали в Барнауле по делу об избиении дочери 32
17:13
Полиция сообщила подробности ДТП с участием авто, влетевшего в дом на Алтае 0
17:04
По 30 рублей с человека: названа сумма курортного сбора в Алтайском крае 7
16:52
Минздрав одобрил запрет на продажу алкоголя в мелкой таре в супермаркетах 7
16:40
Рубцовск имеет потенциал для развития — депутат Госдумы Герасименко 18
16:32
Названа новая сумма расходов на свадьбу дочери судьи в Краснодаре 13

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.