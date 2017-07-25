В последний месяц лета многие родители погружаются в ежегодную суету – ведь остается совсем мало времени до 1 сентября. А это значит, что встает необходимость собрать ребенка в школу: не только закупить все учебники, тетрадки и школьные принадлежности, но и позаботиться о новой одежде, обуви, школьной форме.
Начинается беготня по магазинам, переполненным такими же озабоченными родителями, все стараются найти лучшее по минимальной цене, поиски растягиваются на часы, дни, иногда даже на недели.
И не все знают, что вся эта суматоха совсем не обязательна. Ведь в наш век высоких технологий все покупки можно совершать по интернету – спокойно, вдумчиво, без стояния в очередях, без разъездов по всему городу.
В Барнауле для этих целей был создан сайт "Быстромаркет" – онлайн-магазин с огромным ассортиментом всех необходимых повседневных товаров.
И сами школьники, и их родители могут по достоинству оценить большой выбор представленных на сайте товаров. Здесь можно найти и всевозможную канцелярию – от дневников и тетрадок до органайзеров и альбомов для рисования, и учебные пособия, энциклопедии, художественную литературу, а также товары для творчества, рюкзаки, пеналы – да все что угодно.
Любой товар можно заказать в два клика, и курьер доставит покупку прямо на дом в тот же день в любое удобное время. Доставка совершенно бесплатна.
А еще специально к началу учебного года в "Быстромаркете" действуют различные акции и скидки.
Сайт: https://bistromarket24.ru/
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Комментарии
Шариковые ручки по 200-500 руб? о_О
25.07.2017 09:07
- гость -
Шариковые ручки по 200-500 руб? о_О
пусть идиоты по 60 рублей за элементарную шариковую ручку платят. на гоголя цена на те же оптимы от 7 рублей