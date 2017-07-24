Фото: Катунь24
Правоохранители задержали в Барнауле Владимира Ткаченко — бывшего мужа Оксаны Ткаченко, криминальная история которой получила широкий резонанс.
Как сообщили в краевом управлении СКР, мужчине инкриминируют причинение тяжкого вреда здоровью своей дочери.
"15 августа 2014 года подозреваемый на личном автомобиле привез свою 23-летнюю дочь на участок открытой местности, где нанес ей телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью. В результате преступных действий Ткаченко молодая женщина потеряла сознание", — указывают в правоохранительном ведомстве.
В СКР указывают, что ранее расследованием уголовного дела в отношении Владимира Ткаченко занималась полиция.
Сейчас решается вопрос о предъявлении подозреваемому обвинения и избрании в отношении него меры пресечения. Помощник руководителя краевого СУСКа Яна Кирпиченко сообщила, что в настоящее время Ткаченко находится в изоляторе временного содержания.
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История семьи Ткаченко, напомним, прогремела на всю страну. Бывшую жену Владимира — Оксану — приговорили к шести годам колонии за то, что она стреляла в своего экс-супруга. По словам женщины, она спасала сына от избиения.
Ее действия были квалифицированы следствием и судом как покушение на убийство.
С материалами дела недавно ознакомился лично председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин, который дал поручение подчиненным сотрудникам внимательно проанализировать материалы уголовного дела с точки зрения обеспечения полноты, всесторонности и объективности расследования.
Комментарии
Вот семейка, нашли ж друг дружку.
2 года мордобитие рассматривают?
и зачем надо было увозить в поле? увозил бы в лес
вот такое у нас правосудие
24.07.2017 17:25 Он бы между деревьями не пролез бы в лесу.
Попал мужик в жернова "правосудия", этим если заказ поступил, то все, попал и ничего не докажешь
ну вот теперь точно некому будет воспитывать детей и Оксану выпустят
Вот извините, но смотрю на его лицЕ и не понимаю, как такого хилого, доброго, светлого человечка уделывают женщины: то жена едва не убила, то дочка под руку попалась...
Хороший у Оксаны адвокат)
Если Оксанку отпустят, я тоже своего наверное расстреляю - поднадоел что-то. Значит, сейчас нам бабонькам можно мужей валить наглушняк.
24.07.2017 17:49
Жена
Не говорите глупости.
А Акимфий предупреждал
Это уже за гранью трагичного - это уже смешно!
Валить надо из этого недогосударства.
Унтерменчи рулят
24.07.2017 17:55
- гость -
Валить надо из этого недогосударства.
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конечно надо валить. если нужен кому-то
Валить надо из этого недогосударства.
И когда у тебя слова с делами перестанут расходиться?