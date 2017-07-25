Когда молодые уезжают из деревни в город, обывателю это привычно и вполне понятно: ближе к цивилизации, удобству и хорошим заработкам. Не так понятно, когда из города уезжают в деревню. Еще более непонятно, когда на такой шаг решаются молодые, едва окончившие вуз коренные горожане, привыкшие к "цивилизованным" развлечениям и комфорту.

Герои нашего материала — три молодые учительские семьи, сменившие Барнаул на маленькое село и не пожалевшие о своем выборе.

И да, мы тоже в это не очень верили, пока не побывали у них в гостях.

Все, что нужно

Кристине Жиляевой 25 лет. Родилась и выросла в Барнауле. Сейчас она — жительница села Кашкарагаиха Тальменского района. Сюда она переехала вместе с мужем Михаилом после окончания Алтайского государственного педагогического университета.

Обычная деревня с маленькими магазинчиками, где продается все и сразу, простыми одноэтажными домами и остатками советского прошлого в виде полупустующих кирпичных зданий. С городом, конечно, не сравнишь, но ребят это не пугает.

Кристина преподает физику, а ее супруг, кстати, из династии педагогов - учитель физкультуры. Для каждого из них это первое рабочее место.

Над выбором школы долго не думали, на Кашкарагаихе остановились практически без колебаний и за два года, что находятся здесь, говорят, ни разу об этом не пожалели.

Деревенский быт ребят не пугал — печь топить умели, огородом тоже занимались, кроме того, уезжали не просто так, а с грантом губернатора: и Кристина, и ее муж получили по 200 тыс. рублей как педагоги, поехавшие работать в малокомплектные и малочисленные школы. Такая мера поддержки для молодых учителей действует в Алтайском крае с 2011 года, и получить ее за это время смогли несколько сотен молодых специалистов.

"Мы сразу остановились на этой школе. И, получив грант, потратили его на то, что нам было нужно. Здесь более комфортные условия, даже зарплаты выше. Воздух чище. Нам тут очень нравится, больше, чем в городе", — говорит Кристина Жиляева.

Жиляевых в селе ждали: молодые специалисты школе были очень нужны. Семейной паре помогли снять жилье и обеспечили достойной зарплатой. Со всеми надбавками, которые положены молодым учителям, а также доплатами за работу в сельской местности и прочим заработок Кристины составляет примерно 22 тыс. рублей в месяц — для села сумма весьма достойная.

"В Кашкарагаихинскую школу учителя приезжают не просто так. Мы стараемся им создать условия, предоставляем жилье. Это отдельный дом, чаще всего с газом. Кроме того, получив грант, они берут кредит для молодых педагогов по другой программе и могут построить свой дом. Также они получают по 2 тыс. стимулирующих, а молодые специалисты до трех лет еще и 30 % к зарплате. Удается им и подработать. А что еще нужно человеку? Есть работа, на которую они придут, и дом, в который вернутся", — объясняет директор школы Надежда Бугай.

Свой самый первый урок, который Кристина провела еще в городе, она вспоминает с улыбкой. Говорит, был страшный мандраж — все молчали и смотрели на нее. А потом привыкла, трудно было только в самом начале писать планы и готовиться к урокам.

Сейчас она уверенно ведет свои занятия и классное руководство у шестого класса, где учатся 15 человек. Дети Кристину любят, приходят со своими проблемами, делятся переживаниями, просят совета.

Школа в Кашкарагаихе не новая, но очень уютная. Видно, как трепетно относятся к ней педагоги и директор — все делают своими руками: чинят крышу, чистят территорию от снега зимой, украшают к праздникам. Делают они это и для себя, и для детей, которые проводят тут практически все свое время — развлечений-то в деревне особо нет.

Кроме школьных уроков Кристина ведет кружок по рисованию. Еще до учебы в АГПУ она мечтала быть дизайнером, специально училась, но передумала. Теперь ее знания пригодились.

"Дети здесь отличаются от городских: они добрее, улыбчивее. У них не так много развлечений, и все время они проводят в школе, поэтому мы тут как одна большая семья", — говорит Кристина Жиляева.

"Детям баловаться некогда, они помогают родителям по хозяйству. Как-то ребенок в школу не пришел, мы поехали к нему посмотреть, что случилось. А он в это время готовил, кормил скот и сидел с младшим братом, так как мама уехала по делам", — рассказывает директор школы.

Молодые педагоги очень активные — они общаются между собой, делятся опытом, переписываются в социальных сетях и стараются научиться чему-то новому, поэтому принимают участие в различных конкурсах. Кристина победила на районном этапе "Молодого специалиста года", после чего вышла на "Педагогический дебют – 2017". Поддерживали, между прочим, всем коллективом, а дети звонили и желали победы.

"В сельской школе молодому учителю лучше. У него есть возможность быть профессионалом высокого уровня, потому что он на виду. Проработав год, все наши начинающие специалисты уже аттестовались на первую категорию. Многие уже получили права, все учатся на курсах, кто-то оканчивает магистратуру", — комментирует Надежда Бугай.

Кристина и Михаил уверяют, что никакой оторванности от городских развлечений нет. В выходные могут поехать на своем автомобиле в Барнаул, сходить в кино, театр. Бывают и в Горном Алтае, и в Белокурихе.

"Городской учитель разве так может: машину купил, в шубу норковую принарядился и в Белокуриху на выходные поехал?" — шутит директор.

Хотя раньше у Кристины было желание уехать в столицу России. Думала о работе в Москве или Санкт-Петербурге. Загорелась этим после встреч со студентами, которые туда переехали. Но со временем желание как-то пропало само по себе.

"Взрослеешь, планы твои меняются. Я прихожу в свою школу в 8 утра и ухожу в 18:00, мне нравится работать. Я не жалею о сделанном выборе. Из профессии я не уйду, мне кажется, это мое призвание", — делится Кристина.

Абсолютно счастливы

Константин Литвиненко из Ярового вместе с супругой после окончания Алтайского государственного педагогического университета уехал в Налобиху. Сейчас Константин преподает немецкий, а еще трудится в должности заместителя директора по воспитательной работе. Его жена – учитель английского языка. Уезжали тоже по гранту — жена Константина получила 500 тыс. рублей как педагог, поехавший работать в сельскую школу.

"Узнав о программе, мы сразу решили принять участие. На Алтайский край было всего 32 места. И в число этих людей нам удалось попасть. Прошла моя супруга, так как данному учреждению нужен был именно учитель английского языка, а я преподаю немецкий. Конечно, нами заинтересовались сразу — мы семейная пара и оба учителя", — рассказывает Константин Литвиненко.

Как признается педагог, к решению поехать в сельскую школу подтолкнула инициатива государства, которое подкрепило заинтересованность финансовой поддержкой.

"Финансовая поддержка в размере полумиллиона оказывается не каждый день, а мы только-только получили высшее образование. В программе участвовали студенты, имеющие успехи, с красными дипломами", — поясняет Константин.

На центральной площади Налобихи Дом культуры, пара магазинов, парикмахерская и подготовленная площадка для будущей часовни. Рядом небольшой рынок, где продают одежду, продукты, хозяйственные товары.

Местные жители жалуются: "Все развалили, ничего не работает". А вот Константин, приехавший сюда из города, отчего-то доволен всем: и местом, и работой, и жизнью в целом. Хотя он признается, что на селе не просто и не каждый молодой специалист сможет здесь обосноваться и адаптироваться к условиям. Учителям из города было сложно привыкнуть к инфраструктуре, бездорожью, отдаленности и снежным зимам.

"Нужно было учиться топить печь, откапывать снег, носить уголь, чего мы раньше не делали. Нам, правда, как семейной паре было чуть проще. Во-первых, нас двое, во-вторых, мы заселились в район, где было центральное отопление, канализация, водоотведение, холодная вода – в принципе, тут условия хорошие. Некоторые за водой только ходили за 500 метров, а нам повезло. Сначала нас тоже не все устраивало, а потом, когда мы поработали подольше, увидели больше плюсов, чем минусов. Например, в сельской местности у нас есть коэффициент, и первое время мы получаем 30% надбавки, потом 20 и 10. И школа немаленькая, что позволяет на часах получать достойную зарплату", — рассказывает учитель.

Директор школы лично помогал в трудоустройстве и поиске квартиры, которую паре сняли за счет муниципалитета, предоставили подъемные. Но жить долго за казенный счет ребятам не пришлось — приняли участие в еще одной программе – "Социальное развитие села", встали в очередь по улучшению жилищных условий и в скором времени получили еще одну поддержку в размере 700 тыс. из федерального бюджета и 300 тыс. из краевого. Так у четы Литвиненко появился свой дом площадью 64 квадрата рядом со школой. Константин еще планирует надстроить второй этаж.

Оказалось, это не единственные подарки судьбы. Работать пара приехала в старую школу, где зимой замерзали чернила в ручках. А сегодня они работают в новом здании — его начали строить в Налобихе в год их приезда в рамках реализации программы "75х75".

Кстати, мы даже позавидовали сельчанам: в школе большие классы, высокие потолки, новый ремонт, и оснащена она по всем современным требованиям.

А Константин с гордостью показывает нам школьную газету. Чтобы занять детей, учитель немецкого создал в школе редакцию и студию. Учащихся упрашивать не пришлось — с удовольствием пришли сами. А со своими телепрограммами и журналами стали побеждать на конкурсах разного уровня. Участие в школьном СМИ принимают ребята с 1-го по 11-й класс: учатся писать, снимать, фотографировать, монтировать и вести эфиры. А одна из выпускниц школы поступила на бюджет в один из вузов Санкт-Петербурга, где изучает специфику работы на радио и телевидении.

А еще стена в кабинете Константина увешана грамотами и различными дипломами конкурсов "Педагогический дебют", "Учитель года". Есть диплом конкурса педагогических работников, где в номинации "Молодые специалисты" Константин вошел в десятку лучших и получил денежное поощрение — 30 тыс. рублей.

Пять лет, которые Константин и его супруга должны были отработать по программе, уже давно закончились — в селе их, по сути, ничего не держит, но уезжать они не собираются. Сейчас у них двое детей: старший ходит в школу, младший — в детский сад, который, между прочим, также был отремонтирован за 11 млн рублей по программе.

Пара Литвиненко прикипела к месту, к школе и к ученикам, а еще каждый из них понимает, что именно здесь они нужны по-настоящему.

"Ребята у нас отличаются от городских, они проще, с порога приветствуют. Мы прекрасно понимаем, что здесь мы востребованы. А именно это человеку и нужно. В отпуске мы можем отправиться куда угодно, так что нам совершенно нецелесообразно все бросать и уезжать", — говорит Константин Литвиненко.

Константину есть с чем сравнивать: прежде чем стать учителем, он успел поработать подрядчиком "Газпрома" на Севере. И если бы не школа, так и остался бы на месторождениях, вдали от семьи.

"Окончив университет, я пришел в школу и понял, что оказался именно там, где нужно. А в селе возможен еще и хороший карьерный рост. Можно развиваться не только в учебном учреждении: три года я баллотировался в районные депутаты, я являюсь представителем избирателей по 15-му округу села Налобиха, заместителем председателя районного совета народных депутатов, возглавляю фракцию "Единая Россия" — так быстро всего этого достичь можно здесь. А вот если бы мы остались в городе, у нас и жилье вряд ли бы появилось", — уверен герой нашего проекта.

Свой путь

Анастасия Рихерт – учитель начальных классов и логопед. В поселок Прутской поехала за мужем в 2013 году, да так здесь и осталась.

"У нас стоял выбор между Барнаулом и селом, в итоге я подстроилась под мужа и поняла, что ему будет сложно привыкнуть к городской жизни. А так как я – человек коммуникабельный, легко нахожу общий язык, приняла решение переехать в поселок", — делится Анастасия.

Анастасия действительно очень общительная, много улыбается, шутит и располагает к доверительному общению. Наверное, именно такой человек должен учить малышей, чтобы стать для них второй мамой. Рабочее место Анастасия нашла сама — пришла в школу, встретилась с директором, и так совпало, что здесь требовался именно педагог начальных классов. Узнав об этом, перевелась без раздумий.

В ее классе 12 детей, что Анастасия считает неоспоримым плюсом — каждому ученику она может уделить больше времени. К деревенскому укладу привыкла быстро, даже отвыкать иногда приходится теперь от некоторых привычек — приезжая в город, здоровается с незнакомыми.

Коллектив в школе, по признанию Анастасии, небольшой, но сплоченный. В Барнауле же с коллегами она практически не общалась — все после уроков убегали по своим делам. Школа — это ее жизнь, здесь она проводит практически все свое время — после уроков проверяет тетради, готовится к следующим занятиям.

"Если человек не поехал работать учителем, а, получив педагогическое образование, стал кассиром в магазине, значит, он просто не любит детей. Если это не твое, то не твое. Ситуации разные бывают, мы и плачем иногда, но вытираем слезы и идем работать. Своей жизни без детей я не представляю, это призвание. В первую очередь нужно любить ребенка, а потом уже учить", — считает педагог.

Грант Анастасия получить не успела, зато подала документы на участие в программе для молодых специалистов, по которой помогают приобрести жилье.

А еще Анастасия отмечает, что в Прутском учитель — это действительно значимый человек, а в Барнауле давно такого нет:

"То, что я учитель, в Барнауле никто не знает, ну, идет какая-то женщина. Здороваются только те детки, которых ты учил или учишь. А тут в поселке все тебя знают и везде здороваются и дети, и взрослые. К учителям в деревне все-таки стараются относиться уважительно".

Фото: Вячеслав Мельников