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Следственный отдел по городу Бийску СУ СК по Алтайскому краю возбудил уголовное дело из-за смерти четырехлетней девочки, которая пострадала от того, что семилетний мальчик бросил в нее камень.
Как сообщает пресс-служба ведомства, уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). По данным ведомства, 1 июля 2017 года вблизи частных домов в городе Бийске в ходе конфликта из-за детской качели семилетний мальчик бросил в четырехлетнюю девочку камень, который попал ребенку в голову. При этом дети находились на улице без присмотра со стороны родителей.
Девочка получила серьёзную травму головы и была госпитализирована в медицинское учреждение, где скончалась.
"В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего и наличие признаков уголовно наказуемого деяния в действиях лиц, ответственных за воспитание детей и осуществление профилактической работы с несовершеннолетними. Расследование уголовного дела продолжается", — говорится в сообщении.
Семья мальчика, нанёсшего смертельные увечья девочке, переехала в другой район.
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