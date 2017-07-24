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Проверки по фактам смерти мужчины и женщины, получивших удары током, проводят работники Следственного комитета в Алтайском крае.
В краевом управлении правоохранительного ведомства уточняют, что один инцидент произошел накануне в Бийске на территории садового общества. 37-летний электрик во время подключения электрического кабеля к опоре электросети получил удар током и упал с высоты около пяти метров.
Мужчина скончался на месте происшествия.
Кроме того, двумя днями ранее скончалась 33-летняя женщина, которая получила удар, используя в дождливую погоду электрический триммер для скоса травы.
По данному факту также проводится доследственная проверка.
Комментарии
Вот ведь дурачьё. Не удивительно, что у нас в стране население сокращается.
Корпус триммера не должен контактировать с проводами. Можно было проверить индикаторной отверткой.