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Издание INNOV опубликовало список самых тёплых и самых холодных городов страны. Для рейтинга использованы данные Росстата и Федеральной службы России по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды за 2014 и 2015 годы. В качестве основного показателя рейтинга была взята среднегодовая температура.
Столица Алтайского края расположилась в середине рейтинга и стала одним из самых теплых городов в Сибири. Средняя годовая температура в Барнауле составила 2,6 градуса. Количество осадков в среднем в год оценивается в 431 миллиметр.
Самым тёплым городом в России является Сочи, его среднегодовая температура составляет 14,2°С. Второй самый тёплый регион — Ялта, где среднегодовая температура составляет 13,2°С, на третьем месте Махачкала (12,4°С), на четвёртом — Феодосия (12,3°С), а на пятом — Анапа (12,2°С).
Среди самых холодных городов с самой низкой среднегодовой температурой лидирует Оймякон (-15,5°С) и Верхоянск (-14,5°С). Среди городов, численность населения в которых превышает 250 тыс. граждан, самый холодный — Якутск (-8,8°С), а самыми тёплыми в этой группе являются Яшкуль (24,5°С), Астрахань, 25,6°С и Махачкала 23,5°С.
В летнее время самыми жаркими городами являются Яшкуль (24,5°C), Астрахань (25,6°С), Махачкала (24,7°С), Александров Гай (24,2°С) и Краснодар (24°С).
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