Фелпс и акула
Олимпийский чемпион Майкл Фелпс проиграл заплыв большой белой акуле на открытой воде. Акула опередила чемпиона на 2 секунды, преодолев дистанцию в 100 метров за 36,1 секунды. Любопытно, что Фелпсу ничего не угрожало — его "соперник" был лишь компьютерной симуляцией. Однако ролик от этого не перестает быть эффектным.
The moment of glory for #TeamShark!!! #PhelpsVsShark #SharkWeek pic.twitter.com/NWYp1CwiRa— Shark Week (@SharkWeek) July 24, 2017
"Допинг приняла", "Акулу срочно проверить на мельдоний!", "Надо было акулу запускать вслед за Фелпсом ... Он бы точно выиграл", — шутят пользователи соцсетей.
Завершение МАКС-2017
23 июля в Жуковском завершился грандиозный авиасалон МАКС-2017. Возможно, в следующем году мероприятие будет проходить уже в другом месте. МАКС хотят перенести в Кубинку.
А пока смотрим яркие, незабываемые моменты с закрытия авиасалона.
Камеры фиксации на Павловском тракте
Новая камера, фиксирующая автомобильное движение, появится в Барнауле около ТРЦ "Европа".
"Странно, что их только сейчас решили поставить", "Зачем там скорость фиксировать? Там всегда пробка", "Проезжал с полчаса назад,ставят напротив АНТ Хёндэ" - реагируют на новость барнаульцы, обсуждают правила дорожного движения и пишут, где еще устанавливают такие камеры.
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