Как и обещал выкладываю фото с МАКСа, фото делала моя доча, 7 лет As promised to upload photos from MAKS Air Show, photo did my daughter, 7 years old #главныйфотографМАКСА #вобъективеМАКСа #МАКС2017 #дождь #followme #follow #vscocam #picoftheday #instadaily #небо

A post shared by Сергей (@adrenalin_99) on Jul 23, 2017 at 12:24pm PDT