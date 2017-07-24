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Заплыв с акулой и камеры на Павловском тракте: обзор соцсетей

, ИА "Амител"
Публикуем интересные новости из социальных сетей мира и Барнаула

Фелпс и акула

Олимпийский чемпион Майкл Фелпс проиграл заплыв большой белой акуле на открытой воде. Акула опередила чемпиона на 2 секунды, преодолев дистанцию в 100 метров за 36,1 секунды. Любопытно, что Фелпсу ничего не угрожало — его "соперник" был лишь компьютерной симуляцией. Однако ролик от этого не перестает быть эффектным.

"Допинг приняла", "Акулу срочно проверить на мельдоний!", "Надо было акулу запускать вслед за Фелпсом ... Он бы точно выиграл", — шутят пользователи соцсетей.

Завершение МАКС-2017

23 июля в Жуковском завершился грандиозный авиасалон МАКС-2017. Возможно, в следующем году мероприятие будет проходить уже в другом месте. МАКС хотят перенести в Кубинку.

А пока смотрим яркие, незабываемые моменты с закрытия авиасалона.

 

#МАКС2017 😍🚀😎🌞

A post shared by КЭТ (@kat_peace) on

 

 

СУ-34 МАКС 2017 #МАКС2017 #photography #су34

A post shared by Skutina Elena (@lena030782) on

 

 

 

#макс2017

A post shared by Станислав (@stanislav_stanislavskii) on

 

 

Техник пилотажной группы из Арабских Эмиратов #FursanAlEmarat Объезд перед выступлением.

A post shared by АРХИТЕКТОР • ГРАФИК • ХУДОЖНИК (@alex.krylov.art) on

 

 

#МАКС2017 #SSJ100 #fujifilm #fujifilmru

A post shared by Vladimir Bashmakov (@bvv1712) on

Камеры фиксации на Павловском тракте

Новая камера, фиксирующая автомобильное движение, появится в Барнауле около ТРЦ "Европа".

"Странно, что их только сейчас решили поставить", "Зачем там скорость фиксировать? Там всегда пробка", "Проезжал с полчаса назад,ставят напротив АНТ Хёндэ" - реагируют на новость барнаульцы, обсуждают правила дорожного движения и пишут, где еще устанавливают такие камеры.

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