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Самолет лоукостера "Победа", летевший из Махачкалы в Санкт-Петербург, совершил вынужденную посадку в Москве из-за пассажира, который закурил прямо на борту авиасудна.
Как сообщили в пресс-службе авиакомпании 24 июля, инцидент произошел еще в прошлую пятницу.
"Самолет, выполнявший рейс DP505 по маршруту Махачкала – Санкт-Петербург, совершил вынужденную посадку в московском аэропорту Внуково для отстранения от полета пассажира, закурившего на борту "Победы". Стоянка во Внуково продолжалась не более 35 минут. Нарушитель был сдан сотрудникам ЛОВД во Внуково", — сказано в официальном сообщении.
В авиакомпании подчеркивают, что "Победа" намерена взыскать с нарушителя все расходы, понесенные из-за вынужденной посадки в Москве.
Всего с начала года зафиксировано около 30 случаев обнаружения на борту курящих пассажиров. В "Победе" добавляют, что практика вынужденных посадок из-за действий нарушителей будет продолжена.
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